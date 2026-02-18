#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 18 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este miércoles.

El dólar en bancos cerró con mayoría de bajas en la jornada de este jueves.
El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos hubo subas en algunas pantallas, mientras que el blue y el MEP tuvieron bajas.

Así cerró el dólar

En Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con un alza de 0,49% y spread de $50. En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 y $1.460, con variación neutra y spread de $50.

En Banco Nación, la cotización se mantuvo sin cambios: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con spread de $50. En ICBC, el dólar cerró en $1.365 y $1.420, con variación de 0,00% y spread de $55.

El Banco Provincia de Buenos Aires mostró un leve avance y terminó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,35% y spread de $50. Banco Bica, por su parte, cerró en $1.373 y $1.430, con variación sin cambios y spread de $57.

El dólar MEP finalizó en $1.423,07 para la venta, con spread de $0,39.

Dólar MEP

El MEP terminó la rueda con baja de 0,27%: $1.420,48 para la compra y $1.421,26 para la venta. El spread fue de $0,78, en una jornada de retroceso moderado respecto del último registro.

El dólar blue subió y cerró en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Dólar blue

El blue también cedió, con una variación de -0,35%. Cerró en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con spread de $20 y una corrección de $5 en ambas puntas frente a la referencia previa.

