Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 23 de febrero

El dólar cerró con tono bajista: en bancos se vieron recortes en varias pizarras, mientras que el blue bajó y el MEP, en tanto, también.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este lunes.
El dólar cerró con tono bajista: en bancos se vieron recortes en varias pizarras, mientras que el blue bajó y el MEP, en tanto, también.
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.345 y $1.395, con -0,71% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con una caída de 1,06% y spread de $50. En ICBC, la cotización se ubicó en $1.350 y $1.405, sin variación porcentual y spread de $55.
En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Bica, se posicionó en $1.345 y $1.400, con baja de 0,92% y spread de $55.
El MEP terminó la rueda a la baja: $1.392,49 para la compra y $1.392,88 para la venta, con variación de -0,70%. El spread fue de $0,39, en un cierre que mantuvo la presión bajista respecto del registro anterior.
El blue retrocedió 0,70% y cerró en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread fue de $20, con una baja de $10 en ambas puntas frente a la referencia previa del mercado informal.