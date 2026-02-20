Crecen las reservas del Banco Central y baja el dólar: las claves

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este viernes una nueva jornada de intervención positiva en el mercado libre de cambios al adquirir USD 167 millones. Con este resultado, la autoridad monetaria acumula un saldo neto a favor de USD 2.400 millones en lo que va del año 2026. Esta cifra consolida una tendencia de recuperación de los activos externos.
El ingreso de divisas permitió que las reservas internacionales brutas alcancen un nivel que no se registraba desde hace más de 48 meses. El stock actual se posiciona por encima de los USD 45.000 millones, impulsado por la liquidación de exportaciones y el ingreso de capitales financieros. El organismo continúa con su estrategia de acumulación de divisas mensuales.
El dólar oficial y en los bancos privados completó una semana a la baja. Xinhua.
En el mercado minorista, la divisa estadounidense mostró un retroceso significativo en las pizarras del Banco Nación. La moneda cerró la jornada a $1.395 para la venta, lo que representa una caída de 15 pesos respecto al cierre anterior. Es la primera vez en cuatro meses que el valor oficial se sitúa por debajo de la barrera simbólica de los 1.400 pesos.
La autoridad monetaria mantiene una racha de compras diarias que se extendió durante la totalidad del mes de febrero. Según el informe de evolución monetaria, la entidad utiliza mecanismos de acuerdos directos con instituciones para evitar distorsiones en el segmento mayorista. El valor de referencia mayorista se ubica en $1.376, manteniendo una brecha controlada.
La compra de divisas informadas este viernes por el BCRA.
El crecimiento de las reservas brutas se explica también por la estabilidad en la demanda de divisas para importaciones. El esquema actual de pagos escalonados permite al BCRA retener una mayor proporción de los dólares que ingresan por la vía comercial. Los analistas del sector privado señalan que el cumplimiento de las metas trimestrales es el objetivo principal del ente.
El ministro de Economía, Luis Caputo. Xinhua.
La acumulación de estos USD 2.400 millones en el primer bimestre del año supera los registros del mismo período de 2025. Este flujo permite al Gobierno afrontar compromisos de deuda externa programados para el próximo semestre sin comprometer la base monetaria. La estrategia busca fortalecer la solvencia del balance del Banco Central frente a eventuales shocks.
Por otro lado, la composición de las reservas muestra una mayor participación de divisas líquidas. Si bien el swap con China y el oro representan una parte sustancial del total, las compras netas en el mercado han incrementado la disponibilidad de dólares de libre disponibilidad. Este factor es clave para la confianza de los operadores y la estabilidad del tipo de cambio.
La caída nominal del dólar minorista, que acumula un retroceso del 5% en lo que va del año, impacta directamente en las expectativas de inflación. La brecha cambiaria respecto al techo de la banda se amplió al 16%, lo que reduce la presión sobre los precios internos. El mercado asimila una mayor oferta de divisas por parte de los sectores agroexportadores de la región.
El cierre de la semana en el Banco Nación.
El volumen operado en el segmento de contado hoy superó los USD 350 millones, una cifra alta para la media estacional. El sector exportador incrementó su ritmo de liquidación ante la estabilidad de las reglas de juego vigentes. Esto permite que el flujo de dólares sea constante y previsible, facilitando la tarea de regulación del organismo presidido por Bausili.
En ese marco, el valor del dólar informal también acompañó la tendencia a la baja de la cotización oficial. Los operadores locales reportaron una jornada de escaso volumen y predominio de la oferta sobre la demanda. La convergencia de los tipos de cambio financieros hacia los valores del Banco Nación es un fenómeno que se profundiza semanalmente.
El panorama para el cierre del primer trimestre indica que el BCRA podría continuar con su racha compradora si se mantienen las condiciones actuales. Los vencimientos de deuda previstos para marzo están cubiertos por el excedente generado en estas semanas de intervención. La atención se centra ahora en la capacidad de sostener este ritmo de absorción de dólares.