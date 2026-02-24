Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 24 de febrero

El dólar cerró con tendencia alcista en los financieros: el blue y el MEP también se sumaron a las subas.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con una suba de 0,36% y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en $1.355 y $1.405, con un avance de 0,72% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.350 para la compra y $1.405 para la venta, con variación de 0,36% y spread de $55. En ICBC, la cotización quedó en $1.350 y $1.405, sin cambios porcentuales y spread de $55.
En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Bica, se ubicó en $1.345 y $1.400, también sin cambios porcentuales y spread de $55.
El MEP terminó la rueda en alza de 0,69%: $1.403,69 para la compra y $1.404,25 para la venta. El spread fue de $0,56, con una mejora de doble dígito en la compra y suba marcada en la punta vendedora frente al último registro.
El blue subió 0,35% y cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread fue de $20, con un avance de $5 en ambas puntas respecto de la referencia previa del mercado informal.