En vivo: Milei habla este domingo desde el Congreso en la apertura de sesiones

Este domingo desde las 21 horas comienza el tercer discurso de apertura de sesiones extraordinarias de la gestión de Javier Milei con el mejor de sus panoramas legislativos desde que es presidente de la Nación.
El presidente de la Nación buscará darle valor a los triunfos oficialistas en las extraordinarias, con posibilidades de nuevos anuncios para un año cargado en Diputados y Senado.
El triunfo electoral general en los comicios de octubre del año pasado le permitieron pintar de violeta más cantidad de bancas en ambas cámaras del Congreso de la Nación y lo envalentonó a la convocatoria de unas extraordinarias de agenda cargada.
La vicepresidenta Victoria Villarruel dio inicio a la ceremonia y, tras la elección de las autoridades del comité de recibida, se dio paso a unc aurto intermedio.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni aseguró que el discurso de Milei “está bajo custodia”. Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario afirmó que el texto “no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie”.
Milei anunciaría "modificaciones" al Código Aduanero, a la Ley de Administración Financiera y al Código Civil y Comercial, y una nueva Ley de Seguridad Nacional durante su discurso en el Congreso.
En la previa del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, encendió las redes sociales con una frase contundente: “La noche de hoy será histórica. Fin”. El mensaje, breve y sin mayores precisiones, multiplicó la expectativa sobre posibles anuncios durante la apertura de sesiones ordinarias.
La publicación la reposteó el presidente Javier Milei, en lo que se espera un discurso que el oficialismo mantiene bajo hermetismo y que promete definiciones clave para el rumbo político y económico del año.
Bajo la consigna "La moral como política de Estado", el mandatario publicó un posteo en su cuenta de X que incluyó una fotografía suya junto a un busto del general José de San Martín, vinculando su gestión con los valores del libertador.
La elección de la figura de San Martín y la referencia a la "moral" marcan el terreno de lo que será su presentación en el recinto, en un contexto de alta expectativa por los anuncios y el balance de gestión que presentará ante los legisladores.
La ley de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, financiamiento universitario, designaciones y ley de Glaciares en la nómina principal de discusiones durante el mes de febrero.
El mes de marzo, con la Asamblea Legislativa de este domingo, se presenta con el mismo tenor por parte del gobierno nacional. Desde el seno de La Libertad Avanza (LLA) afirman que poseen al menos 40 proyectos de peso para sancionar este 2026.
Los pormenores de las palabras del presidente se comenzaron a gestar el pasado lunes con la reunión de la Mesa Política, el círculo rojo de los libertarios, donde no sólo se evaluó la labor legislativa, sino también sus eventuales consecuencias.
Con “el diario del domingo”, Milei hablará en torno a las reformas obtenidas y un repaso general de la gestión, marcando siempre la línea de la “batalla cultural” y sosteniendo sólo algunos de los latiguillos de la época de campaña.
Será nuevamente dentro del recinto y frente a los legisladores, con indicios de la agenda 2026 del Congreso y en un tono menos duro, posiblemente en la búsqueda de sostener acuerdos en el marco de negociaciones donde cada vez tiene más peso.