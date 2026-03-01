Acto institucional

Milei ensaya sus victorias ante el Congreso, en su tercera presentación ante el Poder Legislativo

Desde las 21 por Cadena Nacional, el presidente de Argentina abrirá el 144° período de sesiones ordinarias. El líder de la Libertad Avanza expondrá las recientes leyes aprobadas como los logros de su gestión, tanto como la estabilidad del dólar y la baja de la inflación.