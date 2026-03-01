Milei ensaya sus victorias ante el Congreso, en su tercera presentación ante el Poder Legislativo
Desde las 21 por Cadena Nacional, el presidente de Argentina abrirá el 144° período de sesiones ordinarias. El líder de la Libertad Avanza expondrá las recientes leyes aprobadas como los logros de su gestión, tanto como la estabilidad del dólar y la baja de la inflación.
El primer mandatario hablará al país este domingo por la noche. Reuters.
En este contexto, y al repasar las noticias económicas de los últimos se puede apreciar que tanto el dólar como el dato de inflación no sufrieron modificaciones estruendosas, ni para arriba, ni para abajo. La inflación de enero 2026 fue 2,9% y las consultoras privadas estiman que no habría mayores cambios en el IPC de febrero, que se conocerá a mediados de marzo.
Anualizando el valor, cabe decir que la inflación de 2024 fue 117,8%, con la baja de 20,3 de enero a 2,7 de diciembre de ese año. Mientras en 2025, el IPC culminó en 31,5% interanual. Este último año tuvo movimientos hacia abajo (tocó el 1,5% en mayo) y lo más alto del período fue marzo anotando 3,7% de aumento de precios.
Con el dólar ocurre algo similar. Con algunos puntos a considerar, como el apoyo explícito de Estados Unidos en época electoral, el precio de la moneda norteamericana se mantiene “a raya”. Ante los pronósticos desoladores de economistas vinculados a la oposición, el gobierno libertario comienza ofrecer robustez en el Banco Central y, además de sostener el precio de la divisa, acumula reservas.
Todo este largo introito económico son apenas una muestra de lo que será el discurso de Javier Milei este domingo ante el Congreso. El presidente, respetando la tradición democrática ofrecerá un discurso desde las 21 por Cadena Nacional. Será la apertura del 144° período de sesiones ordinarias para el Poder Legislativo.
Triunfos políticos
Otro de los puntos donde el libertario se espera que reafirma su speech sea la apabullante victoria en las elecciones de medio término. La Libertad Avanza obtuvo 9.437.860 votos, lo que le permitió acrecentar el número de bancas en ambas cámaras. Así las cosas, el partido gobernante sumó 13 senadores y 64 lugares en Diputados.
Con este espaldarazo, que se tradujo en las toma de posesión en diciembre, LLA tomó fuerza en el Congreso y en las Sesiones Extraordinarias logró lo que no pudo hasta el momento; imponer sus proyectos y leyes. La principal, que vio la luz horas antes del cierre del año fue el Presupuesto 2026.
Parte del bastión político del gobierno. Karina, Adorni, los Menem y el flamante Santilli. Reuters.e
Fue la primera “ley de leyes” diagramada (y negociada con aliados) del gobierno libertario. Ya en el caluroso verano, el oficialismo “metió” un par más de proyectos importantes para sus intereses. Ambos, sobre el cierre del período extraordinario y a contrarreloj.
Se hace mención a la baja de imputabilidad para delitos penales, lo que se tradujo en una Ley Penal Juvenil. La flamante norma considera penalmente responsables a jóvenes de 14 años, no de 16 como era hasta hace unos días. Es un claro mensaje hacia la criminalidad en el país.
El otro bastión, fue la reforma laboral. Arduos debates con aliados y encolumnados con la oposición, derivaron en la aprobación del proyecto, con algunos cambios en la letra original.
El Senado con el paquete de leyes que envió el gobierno, aprobados. Reuters.
Lo que pasa afuera
Los recientes acontecimientos en Irán, Venezuela y México no son ajenos al quehacer político de Milei. Claro, los estrechos vínculos con Donald Trump y Benjamín Netanyahu lo convirtieron en un referente de la derecha internacional.
Las acciones militares en Medio Oriente y en el Caribe fueron respaldadas sin miramientos por el gobierno que encabeza el libertario que, precisamente, cambió la cabeza de Cancillería a finales de octubre pasado.
En un escenario de tensiones in crescendo, en enero la administración Trump atacó Venezuela y tomó prisionero a Nicolás Maduro, acusado de formar parte de una importante red de narcotráfico caribeño. Y ayer nomás, el mismo gobierno norteamericano junto con su par israelí avanzaron con ataques a Irán, aprovechando días tumultuosos para el régimen de los ayatolá.
Con Pablo Quirno al frente del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto finalmente se pudieron estrechar esas alianzas que no llegaron a buen puerto con Diana Mondino y Gerardo Werthein. En este contexto cambiante, Milei logró firmar un acuerdo de intercambio comercial con Estados Unidos, algo que seguramente será marcado como otro triunfo.
Por último, vale la pena destacar que Milei se presentará ante otra victoria, en este caso su vicepresidente Victoria Villarruel. Con una relación totalmente enfriada, los dirigentes que compartieron boleta en las elecciones presidenciales de 2023 (y ganaron) apenas mantienen un vínculo institucional.
Para peor, los militantes libertarios se animan a tildar de traidora a la actual titular del Senado y le reclaman todas las veces que pueden por el armado de su agenda propia, alejada de los intereses presidenciales. Visitas a provincias con gobiernos peronistas, por ejemplo, fueron motivos de críticas de tono elevado para Villarruel.
Así las cosas y con el clima caldeado que dejaron los debates por la reforma laboral y la ley penal juvenil, el presidente llega al Congreso. Se espera un amplio operativo de seguridad y acompañamiento de los propios y recelo de los ajenos.