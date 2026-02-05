Alianza

Quirno anunció desde Washington que Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos

El canciller confirmó la rúbrica del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco junto al jefe del USTR, Jamieson Greer, y abrió una nueva etapa en la relación bilateral. Se espera la publicación del texto oficial para su entrada en vigor y mensurar el impacto en aranceles, agro, tecnología, propiedad intelectual y minerales críticos.