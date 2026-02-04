El canciller de Estados Unidos negó un acuerdo firmado con Argentina para recibir deportados
El secretario de Estado dijo que hay conversaciones con la gestión de Milei para aceptar ciudadanos de terceros países deportados, pero aclaró que “no hay ningún acuerdo ni nada concretado”. También destacó a Argentina como “gran socio”.
Marco Rubio dijo que no existe un acuerdo firmado con Argentina por deportaciones. Foto: Reuters
El secretario de Estado de Estados Unidos,Marco Rubio, afirmó este miércoles que mantiene diálogo con el gobierno de Javier Milei sobre la posibilidad de que Argentina reciba migrantes de terceros países deportados desde territorio estadounidense, aunque remarcó que no existe un acuerdo firmado.
En una rueda de prensa, Rubio señaló que “hemos tenido conversaciones” sobre países dispuestos a aceptar ciudadanos de terceros países, pero subrayó que “no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado”. También mencionó filtraciones a la prensa y sostuvo que Argentina “es un gran socio en todos los aspectos”.
De acuerdo con versiones periodísticas difundidas en enero, el eventual entendimiento permitiría a Estados Unidos enviar ciudadanos extranjeros a la Argentina para que, desde allí, se les ofrezca la opción de regresar a sus países de origen.
Rubio afirmó que hay conversaciones con el gobierno de Javier Milei sobre migración.
Rubio insistió en la confianza con el presidente argentino y su equipo, y aseguró que Milei “siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino” y del “interés nacional” de la Argentina, en el marco de la relación bilateral.
Minerales críticos y rol de Argentina
Las declaraciones se dieron tras una reunión ministerial en Washington sobre minerales críticos, con representantes de más de 50 países, para fortalecer cadenas de suministro y reducir la dependencia de China en ese rubro.
Estados Unidos realizó en Washington una reunión sobre minerales críticos con más de 50 países. Foto: Reuters
Consultado por Argentina, Rubio destacó su ubicación, geología y experiencia en procesamiento, y la definió como un “socio clave” y “líder mundial” en minerales críticos, con capacidad para aportar no solo a Estados Unidos sino “a todo el mundo”.