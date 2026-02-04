#HOY:

A un mes de su detención

La Justicia argentina pidió a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro

El Juzgado Federal 2 libró un exhorto internacional para solicitar la extradición de Nicolás Maduro, tras ser detenido el pasado 3 de enero en un operativo que marcó un antes y un después en el panorama mundial.

El trámite se canaliza vía Cancillería e Interpol. Foto: Reuters
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros a los Estados Unidos para someterlo a proceso en la Argentina. La medida se formalizó mediante un exhorto internacional.

La resolución se dictó en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal consideró procedente avanzar con el trámite tras nuevas actuaciones incorporadas al expediente.

La causa investiga presuntos delitos de lesa humanidad. Foto: Reuters

Antecedentes del expediente

La decisión responde a una orden previa de la Sala I de la Cámara Federal, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto la detención y declaración indagatoria del mandatario venezolano.

Ese mandato fue ratificado el 15 de enero de 2026, en un incidente procesal que reafirmó la competencia del fuero federal argentino para avanzar sobre los hechos investigados.

Así detenían a Maduro en enero. Foto: Archivo

Marco legal

El pedido de extradición se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997, instrumento que regula la cooperación penal entre ambos países.

El juzgado dispuso además la traducción urgente del exhorto y ordenó que el trámite se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.

Notificaciones

La resolución también instruye notificar a Interpol, a través del Departamento de la Policía Federal Argentina, y a las querellas que impulsan la causa judicial.

Con estas medidas, el tribunal busca acelerar los tiempos procesales y asegurar la comparecencia del dirigente venezolano ante la Justicia local.

Venezuela
Nicolás Maduro
Estados Unidos
Buenos Aires

