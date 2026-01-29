Venezuela libera a otros 23 detenidos y ya son 831 las excarcelaciones
La medida fue anunciada por Diosdado Cabello y forma parte de un proceso impulsado desde diciembre por el Gobierno, que incluye evaluaciones individuales y un llamado oficial a la convivencia pacífica.
El total de excarcelados ya supera los 800. Crédito: REUTERS.
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que 23 personas vinculadas a la actividad política fueron excarceladas en las últimas horas como parte de una decisión adoptada por el Estado venezolano. Con esta medida, el número total de personas liberadas desde diciembre asciende a 831, según precisó el funcionario.
Cabello remarcó que el proceso responde a una directiva del presidente Nicolás Maduro y que se trata de una política soberana que comenzó a aplicarse a fines del año pasado.
Durante su programa televisivo semanal, el ministro explicó que cada uno de los casos fue analizado de manera particular por las instancias correspondientes. “Han sido decisiones tomadas por el Estado”, sostuvo, al descartar que las excarcelaciones estén vinculadas a presiones externas o a gestiones de organizaciones no gubernamentales.
Cabello anunció nuevas excarcelaciones y defendió la decisión del Estado.
En ese sentido, reafirmó que el proceso continuará desarrollándose dentro del país y bajo los criterios definidos por las autoridades venezolanas. “No responden a ningún tipo de presión”, insistió, al referirse a las liberaciones.
Cabello, quien además es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), señaló que las excarcelaciones forman parte de un plan más amplio enfocado en la convivencia democrática y la estabilidad política. Esta iniciativa fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como una herramienta para preservar la paz social.
Evitar laviolencia
El funcionario indicó que el mensaje del Gobierno hacia las personas liberadas es claro: “El llamado es a que regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica”.
El Gobierno anunció nuevas liberaciones. Crédito: REUTERS.
En ese marco, Cabello volvió a insistir en la necesidad de mantener la tranquilidad en el país y subrayó que la violencia no es una opción. “No es la violencia el camino”, afirmó, al destacar que una de las prioridades del escenario político actual es la defensa de la paz.
Las autoridades venezolanas continúan con el seguimiento del proceso de excarcelaciones, que hasta el momento alcanza a 831 personas desde su inicio, y aseguran que cada decisión se adopta en función de evaluaciones individuales y criterios institucionales.