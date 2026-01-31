#HOY:

Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general

El nuevo gobierno venezolano impulsa la norma, que busca cerrar heridas pasadas, excluyendo a quienes cometieron delitos graves, mientras redefine el sistema judicial.

La presidenta interina de Venezuela este viernes en el Palacio de Miraflores. Reuters.La presidenta interina de Venezuela este viernes en el Palacio de Miraflores. Reuters.
La presidenta Delcy Rodríguez anunció el viernes (30.01.2026) una amnistía general en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes de haber asumido el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y heredó el poder tras su captura la madrugada del 3 de enero.

La mandataria participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la corte suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente.

Amnistía general: un paso hacia la reconciliación política

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.

Relatives of detainees react to an announcement on a phone after Venezuela’s interim president Delcy Rodriguez announced a proposed "amnesty law" for hundreds of prisoners, outside the Helicoide detention centre, in Caracas, Venezuela, January 30, 2026. REUTERS/Gaby OraaFamiliares de detenidos celebran el anuncio este viernes en Caracas.

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.

Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos".

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.

Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.

Relatives of detainees react outside the Helicoide detention centre after Venezuela’s interim president Delcy Rodriguez announced a proposed "amnesty law" for hundreds of prisoners, in Caracas, Venezuela, January 30, 2026. REUTERS/Gaby OraaFotos: Reuters.

Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente.

Reforma judicial: hacia un sistema más justo y transparente

Además, Rodríguez pidió un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, a diferencia del actual que ha sido señalado por oenegés y opositores de ser corrupto y servil al chavismo.

#TEMAS:
Venezuela
Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro
Estados Unidos
