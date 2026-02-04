Liberaron a Roberto Baldo, un argentino detenido en Venezuela desde 2024
El ciudadano argentino-venezolano recuperó la libertad tras haber sido arrestado junto a su esposa en Caracas, en noviembre de 2024. Continúa la preocupación por otros argentinos aún detenidos en el país caribeño.
Roberto Baldo, ciudadano con doble nacionalidad argentina y venezolana, fue liberado en las últimas horas tras pasar más de un año detenido en Venezuela. Su arresto, ocurrido el 29 de noviembre de 2024, se había producido en Caracas bajo acusaciones infundadas, junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, de nacionalidad español-venezolana.
La pareja, propietaria de una pizzería en la capital venezolana, fue detenida por agentes de inteligencia en un contexto de creciente tensión política y represión en el país. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos denunciaron que su aprehensión fue arbitraria y sin fundamentos legales sólidos.
Familiares reclaman la liberación de presos políticos. Crédito: Reuters.
Arresto sin información y aislamiento inicial
Durante los primeros días de detención, ni familiares ni abogados tuvieron acceso a información sobre el paradero de Baldo y su esposa, lo que alimentó sospechas de desaparición forzada. Recién semanas más tarde se confirmó que Roberto Baldo se encontraba recluido en el penal de Yare III, en el estado de Miranda, mientras que Montserrat permanecía detenida en una dependencia policial en Caracas.
El caso tomó visibilidad internacional luego de que distintas organizaciones sumaran sus nombres a la lista de personas privadas de libertad por razones políticas o sin debido proceso en Venezuela.
La reciente liberación de Baldo se da en medio de una serie de excarcelaciones de ciudadanos extranjeros, entre ellos otro argentino, Gustavo Gabriel Rivara. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indicaron que la libertad de Baldo no implica necesariamente que las causas judiciales hayan sido cerradas.
Podría tratarse de una medida de excarcelación bajo condiciones especiales, por lo que aún queda pendiente la resolución definitiva de su situación legal.
El drama de los ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela sin garantías judiciales. Crédito: Reuters.
Un contexto de detenciones arbitrarias
En los últimos meses, Venezuela ha sido objeto de críticas internacionales por la detención de ciudadanos extranjeros, entre ellos varios argentinos, bajo figuras legales como “terrorismo” o “conspiración”, sin pruebas claras ni acceso adecuado a la defensa.
La liberación de Roberto Baldo representa un paso positivo, pero mantiene en alerta a las autoridades argentinas y a organismos internacionales, ya que aún hay otros ciudadanos argentinos detenidos en condiciones similares, cuyas familias siguen reclamando por su libertad.
La excarcelación de Roberto Baldo pone en primer plano el drama de los ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela sin garantías judiciales. Mientras las gestiones diplomáticas avanzan y las denuncias de organizaciones de derechos humanos se intensifican, el reclamo por la libertad de todos los argentinos aún detenidos sigue vigente y activo.