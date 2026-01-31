Energía y geopolítica

India busca en Venezuela una salida al petróleo ruso y negocia un aval de Estados Unidos

El gobierno indio negocia con Washington una autorización especial para retomar las compras de crudo venezolano como alternativa al petróleo ruso, cuya importación le valió sanciones comerciales. La iniciativa se da en un contexto de tensiones geopolíticas, necesidades energéticas urgentes y reposicionamientos estratégicos en el mercado global.