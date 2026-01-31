En Bandar Abbas

Misteriosa explosión en un puerto clave de Irán en medio de máxima tensión regional

Una fuerte explosión afectó a un edificio de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, dejando al menos un muerto y varios heridos. Mientras las autoridades investigan las causas del incidente, la Guardia Revolucionaria negó que se haya tratado de un ataque selectivo, en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Estados Unidos.