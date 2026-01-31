#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Bandar Abbas

Misteriosa explosión en un puerto clave de Irán en medio de máxima tensión regional

Una fuerte explosión afectó a un edificio de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, dejando al menos un muerto y varios heridos. Mientras las autoridades investigan las causas del incidente, la Guardia Revolucionaria negó que se haya tratado de un ataque selectivo, en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Estados Unidos.

Irán investiga una explosión en Bandar Abbas y descarta un ataque contra la Guardia Revolucionaria. Foto: ArchivoIrán investiga una explosión en Bandar Abbas y descarta un ataque contra la Guardia Revolucionaria. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Una explosión de origen aún no determinado se registró este sábado en un edificio de ocho pisos ubicado sobre el bulevar Moallem, en la ciudad de Bandar Abbas, a orillas del Golfo Pérsico.

Según informó la televisión estatal iraní, la detonación destruyó al menos dos plantas del inmueble y provocó daños en vehículos y comercios cercanos, con escombros esparcidos por toda la zona.

El director de Gestión de Crisis de la provincia de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, confirmó que el episodio dejó un muerto y 14 heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud por los servicios de emergencia. Equipos de rescate y bomberos continuaban trabajando en el lugar para asegurar la zona y asistir a los afectados.

Mirá tambiénDetuvieron a un hombre por realizar amenazas y disparar al aire en San Javier

Imágenes difundidas por medios estatales mostraron la fachada del edificio severamente dañada, con parte de su estructura interna expuesta. Hasta el momento, no se confirmó si se trató de una explosión accidental, una fuga de gas u otra causa.

Negativa oficial y versiones descartadas

La agencia semioficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, desmintió de manera categórica versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que la explosión había tenido como objetivo a un comandante de la marina de ese cuerpo militar.

FILE PHOTO: An aerial view of the Iranian shores and Port of Bandar Abbas in the strait of Hormuz, December 10, 2023. REUTERS/Stringer/File PhotoIrán investiga una explosión en Bandar Abbas y descarta un ataque contra la Guardia Revolucionaria

“Estas informaciones son completamente falsas”, indicó el medio.

En la misma línea, la agencia oficial IRNA señaló que las autoridades se encuentran investigando el origen del incidente y pidieron cautela ante la circulación de rumores. Hasta el momento, no se informó sobre la existencia de indicios que apunten a un atentado o acción militar deliberada.

Un episodio en un contexto de máxima tensión

La explosión ocurrió en un momento particularmente sensible para Irán, marcado por un fuerte aumento de la tensión regional.

Mirá tambiénDisparo accidental en Santiago del Estero dejó a un joven de 17 años en estado crítico

En los últimos días, Estados Unidos desplegó una importante fuerza naval en Medio Oriente, incluyendo un grupo de combate de portaaviones, tras declaraciones amenazantes del presidente Donald Trump.

En respuesta, el jefe del Ejército iraní afirmó que las fuerzas armadas del país se encuentran en “alerta máxima” y “con el dedo en el gatillo” ante una eventual acción militar. En paralelo, Washington aprobó recientemente un paquete de venta de armas a Israel por 6.670 millones de dólares, lo que incrementó la inquietud en la región.

U.S. President Donald Trump and U.S. first lady Melania Trump speak to the media as they arrive for the premiere of the documentary film "Melania" at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, recently renamed to include U.S. President Donald Trump's name, in Washington, D.C., U.S., January 29, 2026. REUTERS/Kylie CooperEn los últimos días, Estados Unidos desplegó una importante fuerza naval en Medio Oriente

Aunque las autoridades iraníes insisten en desvincular la explosión de cualquier conflicto geopolítico, el episodio se produce en un escenario de alta sensibilidad internacional, lo que mantiene la atención puesta en la evolución de la investigación oficial.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Irán
Medio Oriente
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro