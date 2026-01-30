Paris Hilton reveló cómo nació su vínculo con María Becerra
La relación entre dos figuras del espectáculo se forjó en el estudio de grabación, donde la música se convirtió en el puente que unió sus mundos.
La empresaria y celebrity estadounidense Paris Hilton sorprendió al contar cómo se inició su relación de amistad con la cantante argentina María Becerra, un lazo que nació a partir de la música y que hoy se refleja en intercambios culturales tan inesperados como el mate, una de las tradiciones más típicas del país.
El encuentro que dio origen al vínculo
En diálogo con Javi Ponzo, Paris Hilton explicó cómo se gestó la participación de María Becerra en “Without Love”, la canción que las reunió por primera vez en el estudio y luego frente a las cámaras. La celebridad norteamericana detalló que la colaboración surgió durante la etapa de selección de artistas invitados para su nuevo material discográfico y que, desde el inicio, la cantante argentina apareció como una opción natural.
Durante la entrevista, Hilton no solo repasó el proceso creativo del tema, sino que también describió el vínculo personal que comenzó a construirse entre ambas a medida que avanzaban las grabaciones. Según relató, el trabajo compartido fue clave para consolidar una relación de confianza y afinidad artística que trascendió lo estrictamente profesional.
“Amo a María, es hermosa, súper talentosa, su voz es increíble, es dulce, amorosa y muy buena persona. Nos divertimos muchísimo grabando el videoclip”, expresó la empresaria, visiblemente entusiasmada. Lejos de tratarse de una elección casual, remarcó que la convocatoria respondió a una fuerte identificación tanto artística como emocional con la cantante argentina.
La conexión creativa fue inmediata. “Cuando grabé esa canción empecé a pensar con qué artistas me gustaría hacerla y pensé en ella enseguida. Me pareció perfecta, realmente representa la letra y la emoción de la canción”, sostuvo Hilton, al explicar por qué consideró que Becerra era la intérprete indicada para potenciar el mensaje del tema.
“Without Love” fusiona bases electrónicas con un pop de tono nostálgico y una estética marcada por referencias a los años 2000, una década central en la construcción de la imagen pública de Hilton. El tema forma parte de Infinite Icon, el álbum con el que la mediática volvió a apostar por la música y que cuenta con la producción de Sia, un nombre de peso en la industria internacional, lo que reforzó el impacto y la expectativa en torno al lanzamiento.
La música como punto de unión
Hilton destacó que uno de los factores que más influyó en la construcción del vínculo fue el interés común por la música y el trabajo artístico. En ese contexto, valoró la proyección internacional que logró María Becerra y el impacto que tiene la escena musical argentina en el mercado global.
Para la influencer norteamericana, la cantante representa una nueva generación de artistas latinoamericanos con presencia fuerte en plataformas digitales y escenarios internacionales.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la confesión de Paris Hilton sobre su gusto por el mate, bebida que conoció gracias a María Becerra. La empresaria aseguró que se interesó por la infusión y por otros aspectos de la cultura argentina a partir de esa amistad.
La imagen de Hilton tomando mate se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el cruce cultural entre la diva estadounidense y una de las máximas figuras del pop urbano argentino.
Repercusiones en redes y en el ambiente artístico
El relato de Paris Hilton tuvo una rápida repercusión en plataformas digitales, donde seguidores de ambas figuras destacaron el gesto como una muestra del alcance internacional de los artistas argentinos.
Además, el vínculo despertó expectativas sobre posibles colaboraciones futuras, tanto en el plano musical como en acciones comerciales o mediáticas.
Lo que comenzó como un encuentro profesional terminó transformándose en una relación que combina música, cultura y proyección internacional. La amistad entre Paris Hilton y María Becerra refleja cómo los artistas argentinos logran trascender fronteras y generar vínculos inesperados, incluso con figuras históricas del espectáculo global.