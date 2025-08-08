El nuevo jet privado de Paris Hilton que lleva el lujo y el rosa a las nubes
La empresaria y estrella de reality presentó su avión personalizado, valuado en 20 millones de euros, con un interior inspirado en su estilo “Barbie glam”. Tapizados, luces LED, cocina gourmet y hasta cama para su chihuahua.
Paris Hilton volvió a sorprender al mundo con su última excentricidad: un jet privado completamente personalizado al estilo que la convirtió en ícono de la cultura pop. Bautizado como Sliv Air, la aeronave fue diseñada a medida con interiores en tonos rosa, detalles brillantes y una decoración que refleja su universo personal de lujo y glamour.
El jet es un Gulfstream G450, modelo de alta gama utilizado por empresarios y celebridades, pero el de Hilton se diferencia por un nivel de personalización sin precedentes. Según informó la propia empresaria, la transformación de la aeronave demandó cinco meses de trabajo.
La empresaria y estrella de reality presentó su avión personalizado.
Interior de ensueño
Al subir a bordo, lo primero que se observa es una cabina completamente revestida en tonalidades rosadas, desde las alfombras hasta los tapizados del techo, que llevan bordados con colibríes. El sistema de iluminación interior permite cambiar entre siete tipos de luces LED rosadas, que se adaptan al estado de ánimo del vuelo.
El jet incluye siete butacas reclinables, un baño completo, una cocina equipada con cristalería de lujo, y un detalle que no podía faltar: una cama exclusiva para su chihuahua.
Está valuado en 20 millones de euros, con un interior inspirado en su estilo "Barbie glam".
“Sliving”: el concepto detrás del nombre
El avión fue bautizado como Sliv Air, un guiño a la palabra “Sliving”, término acuñado por la propia Paris Hilton que combina slaying (arrasando) con living (viviendo). “Sliving” es su marca registrada y representa su manera de vivir intensamente y con estilo.
“Quería que fuera único y reflejara quién soy”, explicó Paris Hilton en un video publicado en sus redes, donde mostró en detalle el interior de la aeronave. En la grabación, se la puede ver embarcando con un conjunto rosa a tono con el avión, y saludando con su tradicional “That’s hot”.
El avión fue bautizado como Sliv Air.
Una inversión millonaria… que vuela
El precio estimado del jet ronda los 20 millones de euros, considerando tanto la aeronave como las modificaciones de lujo. Con esta adquisición, Hilton suma otro capítulo a su icónica imagen de heredera glamorosa, que logró reinventarse como empresaria y figura influyente del lifestyle global.
El jet no solo será su medio de transporte habitual, sino también un símbolo de su marca personal, que abarca desde perfumes hasta series documentales.
“Sliv Air” no es simplemente un avión. Es una representación aérea del universo Paris Hilton, una extensión de su estilo de vida y una estrategia más para mantener su imagen vigente en la era digital. A sus 44 años, Paris demuestra que su capacidad para reinventarse sigue intacta y que el glamour —al menos en su mundo— no conoce límites.
