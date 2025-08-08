#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Inspirado en Barbie

El nuevo jet privado de Paris Hilton que lleva el lujo y el rosa a las nubes

La empresaria y estrella de reality presentó su avión personalizado, valuado en 20 millones de euros, con un interior inspirado en su estilo “Barbie glam”. Tapizados, luces LED, cocina gourmet y hasta cama para su chihuahua.

El nuevo jet privado de Paris Hilton.
 19:36
Por: 

Paris Hilton volvió a sorprender al mundo con su última excentricidad: un jet privado completamente personalizado al estilo que la convirtió en ícono de la cultura pop. Bautizado como Sliv Air, la aeronave fue diseñada a medida con interiores en tonos rosa, detalles brillantes y una decoración que refleja su universo personal de lujo y glamour.

El jet es un Gulfstream G450, modelo de alta gama utilizado por empresarios y celebridades, pero el de Hilton se diferencia por un nivel de personalización sin precedentes. Según informó la propia empresaria, la transformación de la aeronave demandó cinco meses de trabajo.

paris hilton crédito: Getty ImagesLa empresaria y estrella de reality presentó su avión personalizado. Crédito: Getty Images.

Interior de ensueño

Al subir a bordo, lo primero que se observa es una cabina completamente revestida en tonalidades rosadas, desde las alfombras hasta los tapizados del techo, que llevan bordados con colibríes. El sistema de iluminación interior permite cambiar entre siete tipos de luces LED rosadas, que se adaptan al estado de ánimo del vuelo.

El jet incluye siete butacas reclinables, un baño completo, una cocina equipada con cristalería de lujo, y un detalle que no podía faltar: una cama exclusiva para su chihuahua.

paris hiltonEstá valuado en 20 millones de euros, con un interior inspirado en su estilo “Barbie glam”.

“Sliving”: el concepto detrás del nombre

El avión fue bautizado como Sliv Air, un guiño a la palabra “Sliving”, término acuñado por la propia Paris Hilton que combina slaying (arrasando) con living (viviendo). “Sliving” es su marca registrada y representa su manera de vivir intensamente y con estilo.

“Quería que fuera único y reflejara quién soy”, explicó Paris Hilton en un video publicado en sus redes, donde mostró en detalle el interior de la aeronave. En la grabación, se la puede ver embarcando con un conjunto rosa a tono con el avión, y saludando con su tradicional “That’s hot”.

paris hiltonEl avión fue bautizado como Sliv Air.

Una inversión millonaria… que vuela

El precio estimado del jet ronda los 20 millones de euros, considerando tanto la aeronave como las modificaciones de lujo. Con esta adquisición, Hilton suma otro capítulo a su icónica imagen de heredera glamorosa, que logró reinventarse como empresaria y figura influyente del lifestyle global.

El jet no solo será su medio de transporte habitual, sino también un símbolo de su marca personal, que abarca desde perfumes hasta series documentales.

Mirá tambiénMadonna, Selena Gomez, Paris Hilton y Drew Barrymore cantaron junto a Britney Spears en su casamiento

Un emblema del estilo Hilton

“Sliv Air” no es simplemente un avión. Es una representación aérea del universo Paris Hilton, una extensión de su estilo de vida y una estrategia más para mantener su imagen vigente en la era digital. A sus 44 años, Paris demuestra que su capacidad para reinventarse sigue intacta y que el glamour —al menos en su mundo— no conoce límites.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Show
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro