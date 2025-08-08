Inspirado en Barbie

El nuevo jet privado de Paris Hilton que lleva el lujo y el rosa a las nubes

La empresaria y estrella de reality presentó su avión personalizado, valuado en 20 millones de euros, con un interior inspirado en su estilo “Barbie glam”. Tapizados, luces LED, cocina gourmet y hasta cama para su chihuahua.