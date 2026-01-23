#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Activismo

Paris Hilton alza su voz contra los deepfakes y promueve una ley para proteger a las víctimas

La empresaria estuvo Capitolio de Estados Unidos para impulsar una legislación que penalice la creación y difusión de pornografía generada por inteligencia artificial sin consentimiento.

Paris Hilton alza su voz contra los deepfakes. Crédito: Reuters.Paris Hilton alza su voz contra los deepfakes. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

Paris Hilton, empresaria, figura mediática y activista, regresó esta semana al Capitolio de Estados Unidos con un mensaje potente y personal: promover una ley que proteja a las víctimas de pornografía manipulada mediante inteligencia artificial, conocida como deepfake.

Su intervención, tan firme como emotiva, incluyó un recuerdo doloroso: la filtración no consentida de un video sexual suyo cuando tenía apenas 19 años.

“Lo llamaron escándalo, pero fue abuso”, afirmó Hilton, dejando en claro que aquel episodio que marcó su juventud no fue una estrategia publicitaria ni un error, sino una violación a su intimidad en un contexto donde no existía legislación para defenderla.

U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Rep. Laurel Lee (R-FL), and Paris Hilton discuss the "Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits (DEFIANCE) Act" legislation during a press conference on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 22, 2026. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAYHilton promueve una ley para proteger a las víctimas. Crédito: Reuters.

Experiencia personal convertida en causa pública

A sus 44 años, Hilton canaliza ese trauma en una misión de alcance global: frenar la creciente circulación de contenido íntimo manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.

En esta ocasión, lo hace a través del respaldo a la Ley DEFIANCE, un proyecto bipartidista que permitiría a las víctimas de deepfakes sexuales denunciar legalmente a quienes generen o distribuyan este tipo de material sin consentimiento.

Hilton presentó la propuesta junto a dos legisladoras de diferentes espacios políticos: la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y la republicana Laurel Lee. El proyecto ya obtuvo el visto bueno del Senado y ahora espera ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Mirá tambiénQué es un deepfake y en qué se diferencia de un video manipulado

Cifras alarmantes y urgencia legislativa

En su discurso, Paris Hilton alertó sobre la expansión de este tipo de abuso digital. Según sus propias declaraciones, existen más de 100.000 imágenes falsas suyas circulando por internet, generadas por inteligencia artificial sin su permiso.

Lejos de ser una situación aislada, se trata de un fenómeno en crecimiento que afecta especialmente a mujeres, adolescentes y figuras públicas, quienes muchas veces no cuentan con recursos legales para enfrentar estos ataques.

“No estoy sola. Esto le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier joven. Y las leyes deben estar a la altura del problema”, sostuvo Hilton ante medios y legisladores.

Paris Hilton attends a press conference about the "Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits (DEFIANCE) Act" on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 22, 2026. REUTERS/Kylie CooperParis Hilton y su activismo. Crédito: Reuters.

Ley DEFIANCE

El proyecto de ley busca establecer mecanismos legales para que las víctimas puedan demandar por daños, y también contempla penas para quienes generen o difundan este tipo de contenido. No se trata de censura generalizada, aclaró Hilton, sino de brindar una herramienta concreta para frenar una forma de violencia digital cada vez más frecuente y sofisticada.

La legislación cobra especial relevancia en una era donde las imágenes y videos generados por IA son difíciles de distinguir de los reales, lo que potencia el daño psicológico, social y profesional de quienes son objeto de estas falsificaciones.

Mirá tambiénEl nuevo jet privado de Paris Hilton que lleva el lujo y el rosa a las nubes

Transformar el dolor en cambio

Hilton, quien en los últimos años también lideró campañas por los derechos de adolescentes institucionalizadas y víctimas de abusos en centros de rehabilitación, se ha consolidado como una voz activa en la defensa de derechos digitales y civiles.

Su activismo actual no solo busca justicia para su propio caso, sino protección para las nuevas generaciones. “Estoy aquí como madre, como mujer y como alguien que no quiere que nadie más pase por lo que yo pasé”, expresó.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Show
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro