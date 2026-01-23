Paris Hilton alza su voz contra los deepfakes y promueve una ley para proteger a las víctimas

Paris Hilton, empresaria, figura mediática y activista, regresó esta semana al Capitolio de Estados Unidos con un mensaje potente y personal: promover una ley que proteja a las víctimas de pornografía manipulada mediante inteligencia artificial, conocida como deepfake.
Su intervención, tan firme como emotiva, incluyó un recuerdo doloroso: la filtración no consentida de un video sexual suyo cuando tenía apenas 19 años.
“Lo llamaron escándalo, pero fue abuso”, afirmó Hilton, dejando en claro que aquel episodio que marcó su juventud no fue una estrategia publicitaria ni un error, sino una violación a su intimidad en un contexto donde no existía legislación para defenderla.
Hilton promueve una ley para proteger a las víctimas. Crédito: Reuters.
Experiencia personal convertida en causa pública
A sus 44 años, Hilton canaliza ese trauma en una misión de alcance global: frenar la creciente circulación de contenido íntimo manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.
En esta ocasión, lo hace a través del respaldo a la Ley DEFIANCE, un proyecto bipartidista que permitiría a las víctimas de deepfakes sexuales denunciar legalmente a quienes generen o distribuyan este tipo de material sin consentimiento.
Hilton presentó la propuesta junto a dos legisladoras de diferentes espacios políticos: la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y la republicana Laurel Lee. El proyecto ya obtuvo el visto bueno del Senado y ahora espera ser aprobado por la Cámara de Representantes.
En su discurso, Paris Hilton alertó sobre la expansión de este tipo de abuso digital. Según sus propias declaraciones, existen más de 100.000 imágenes falsas suyas circulando por internet, generadas por inteligencia artificial sin su permiso.
Lejos de ser una situación aislada, se trata de un fenómeno en crecimiento que afecta especialmente a mujeres, adolescentes y figuras públicas, quienes muchas veces no cuentan con recursos legales para enfrentar estos ataques.
“No estoy sola. Esto le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier joven. Y las leyes deben estar a la altura del problema”, sostuvo Hilton ante medios y legisladores.
Paris Hilton y su activismo. Crédito: Reuters.
Ley DEFIANCE
El proyecto de ley busca establecer mecanismos legales para que las víctimas puedan demandar por daños, y también contempla penas para quienes generen o difundan este tipo de contenido. No se trata de censura generalizada, aclaró Hilton, sino de brindar una herramienta concreta para frenar una forma de violencia digital cada vez más frecuente y sofisticada.
La legislación cobra especial relevancia en una era donde las imágenes y videos generados por IA son difíciles de distinguir de los reales, lo que potencia el daño psicológico, social y profesional de quienes son objeto de estas falsificaciones.
Hilton, quien en los últimos años también lideró campañas por los derechos de adolescentes institucionalizadas y víctimas de abusos en centros de rehabilitación, se ha consolidado como una voz activa en la defensa de derechos digitales y civiles.
Su activismo actual no solo busca justicia para su propio caso, sino protección para las nuevas generaciones. “Estoy aquí como madre, como mujer y como alguien que no quiere que nadie más pase por lo que yo pasé”, expresó.