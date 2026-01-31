Producido por Netflix

Sydney Sweeney se sube a un Gundam: el live-action del ícono del anime

La icónica saga de ciencia ficción japonesa da el salto definitivo a la acción real con una superproducción que unirá guerras espaciales, drama político y romance, con “la chica del momento” y Noah Centineo al frente de una nueva generación de pilotos de Mobile Suits. Significa el salto de Sweeney a una superproducción, mientras lanza su propia marca de lencería.