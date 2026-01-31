Sydney Sweeney se sube a un Gundam: el live-action del ícono del anime
La icónica saga de ciencia ficción japonesa da el salto definitivo a la acción real con una superproducción que unirá guerras espaciales, drama político y romance, con “la chica del momento” y Noah Centineo al frente de una nueva generación de pilotos de Mobile Suits. Significa el salto de Sweeney a una superproducción, mientras lanza su propia marca de lencería.
Sydney en una producción para su marca Syrn, y un Gundam de la continuidad Universal Century, la más clásica dentro de ese universo. Fotos: Gentileza Syrn y Bandai Visual
Netflix pisa el acelerador en la carrera por adaptar grandes franquicias japonesas y ya tiene en la mira a una de las más legendarias de todos los tiempos: “Mobile Suit Gundam”. El proyecto, que lleva años dando vueltas en Hollywood, finalmente toma forma con dos nombres al frente que garantizan repercusión global: Sydney Sweeney y Noah Centineo.
La película será desarrollada por Legendary en colaboración con Bandai Namco Filmworks, dueña de la propiedad intelectual, y contará con Jim Mickle -creador de “Sweet Tooth”- como guionista y director. Según los reportes internacionales, Centineo no solo protagonizará la historia, sino que también participará como productor.
Un clásico que llega al live-action
Hablar de Gundam es hablar de uno de los pilares del anime de ciencia ficción. Nacida en 1979 bajo la mente de Yoshiyuki Tomino, la saga revolucionó el género mecha al presentar guerras espaciales con un enfoque político y humano inusual para la época. Aquí no solo hay robots gigantes: hay conflictos ideológicos, dilemas morales y jóvenes pilotos cargando el peso de guerras interplanetarias.
En este universo, la humanidad se ha expandido al espacio y vive dividida entre colonias y la Tierra. Los combates se libran con trajes mecanizados gigantes llamados Mobile Suits, y los Gundam representan las unidades más avanzadas. A lo largo de casi cinco décadas, la franquicia generó decenas de series, películas, novelas, videojuegos y una maquinaria de merchandising que factura cientos de millones de dólares al año.
La adaptación de Netflix será el primer largometraje live-action ambientado en este universo, un paso enorme para una franquicia que hasta ahora había brillado sobre todo en animación.
Su salto al terreno del anime en acción real la coloca al frente de un proyecto de escala blockbuster. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo llave, algunos rumores apuntan a una historia de amor cruzado por la guerra: dos jóvenes pilotos en bandos enemigos, en medio de un conflicto interplanetario. Un enfoque que encajaría perfectamente con el tono político y emocional que hizo famosa a la saga original.
Sweeney, además, atraviesa un momento de fuerte exposición mediática. Recientemente lanzó Syrn, su propia marca de lencería, presentada con una campaña que puso el foco en la sensualidad desde la comodidad y la autoafirmación. “Lencería para vos, sin explicaciones ni disculpas”, fue uno de los lemas que acompañaron el lanzamiento, reforzando su perfil de empresaria además de actriz.
Noah Centineo es conocido por sus papeles en producciones juveniles y por su desembarco en el cine de acción, incluyendo una precuela de “Rambo” a estrenarse este año. Foto: Gentileza Variety
Una dupla pensada para el gran público
A su lado estará Noah Centineo, conocido por sus papeles en producciones juveniles y por su desembarco en el cine de acción, incluyendo una precuela de “Rambo” a estrenarse este año. Su presencia suma atractivo comercial y experiencia en franquicias de gran escala. Que también figure como productor sugiere una apuesta fuerte por parte del actor en un proyecto que podría convertirse en saga.
La dupla Sweeney-Centineo apunta claramente a conquistar tanto a los fans históricos del anime como a una nueva generación de espectadores que quizás nunca vieron una serie de Gundam, pero sí siguen a estas estrellas.
Pantalla grande
Aunque Netflix está involucrada en el desarrollo, todavía no está confirmado si el estreno será exclusivamente en la plataforma o si tendrá paso por salas de cine. Dada la magnitud del proyecto y el antecedente del éxito de “One Piece” en live-action, todo indica que la compañía buscará convertir a Gundam en otro evento global.
También hay señales tranquilizadoras para los fanáticos más escépticos: desde la producción aseguran que la película no será solo un despliegue vacío de efectos digitales, sino que intentará recuperar el costado político, dramático y humano que distinguió a la obra original.
Una jugada clave
Durante años, Hollywood tropezó con adaptaciones fallidas de anime. Pero el panorama cambió: el éxito reciente de producciones bien cuidadas demostró que, con respeto por el material original y una visión clara, el cruce cultural puede funcionar.
Con una franquicia mítica, un estudio potente detrás y dos estrellas en pleno ascenso, el live-action de Gundam se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos del streaming para los próximos años. Si logra equilibrar espectáculo, drama y fidelidad al espíritu original, Sydney Sweeney no solo estará pilotando un Mobile Suit: estará al mando de una nueva etapa para el anime en acción real.