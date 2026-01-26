Escándalo en Hollywood

Sydney Sweeney colgó corpiños en el mítico cartel de Los Angeles y fue acusada por vandalismo

La actriz fue señalada por un supuesto stunt de marketing en el letrero de Los Ángeles, donde dejó ropa interior. La Cámara de Comercio local negó permisos para esa intervención y se evalúan eventuales sanciones.