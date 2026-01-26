Sydney Sweeney colgó corpiños en el mítico cartel de Los Angeles y fue acusada por vandalismo

El nombre de Sydney Sweeney volvió a instalarse en la agenda internacional, esta vez por un episodio que mezcla celebridad, marketing y un ícono urbano. La actriz estadounidense quedó bajo la lupa tras difundirse imágenes que la muestran en el cartel de Hollywood, en una acción que generó acusaciones de vandalismo.
Según la versión que circuló en medios del espectáculo, Sweeney habría escalado una de las letras del histórico letrero en las colinas de Los Ángeles para colgar corpiños vinculados a una marca que promociona. El video, de tono nocturno y aparentemente clandestino, disparó una ola de críticas.
Un símbolo intocable y un permiso en discusión
El punto más delicado no es solo el contenido del stunt, sino el lugar elegido. El cartel de Hollywood es un emblema mundial y su acceso está regulado, con controles y restricciones para evitar daños y riesgos en una zona de difícil circulación.
En ese marco, el informe señaló que la actriz habría solicitado autorización para grabar en un horario específico, pero que el aval no incluía trepar o intervenir físicamente la estructura con objetos. Desde la Cámara de Comercio de Hollywood, dueña del cartel, remarcaron que no existía permiso para “hacer esto”.
La controversia creció por el contenido del correo electrónico al que, siempre según esa reconstrucción, accedió la prensa del espectáculo: allí se advertía que no se pueden usar imágenes del letrero sin aprobación previa. Ese detalle abre una posible derivación legal vinculada a daños o uso indebido del símbolo.
Por ahora no trascendió una confirmación oficial de cargos, pero especialistas locales remarcan que un hecho así podría encuadrarse en figuras como intrusión en zona restringida o vandalismo, dependiendo del grado de intervención y del eventual daño a la estructura.
Un nuevo capítulo en una figura acostumbrada al foco
El episodio ocurre en un momento de alta exposición para Sweeney, que en los últimos meses ya había sido tema de debate por campañas publicitarias y reacciones polarizadas en redes. La actriz se convirtió en un nombre recurrente en el cruce entre entretenimiento, marketing y clima cultural.
En 2025, una campaña de American Eagle protagonizada por Sweeney recibió críticas por un juego de palabras con “jeans/genes”, interpretado por algunos como un guiño problemático. La empresa respondió públicamente y sostuvo que el mensaje “siempre fue sobre los jeans”.
Ahora, la supuesta intervención sobre el cartel de Hollywood suma un componente más sensible: el uso de un patrimonio visual que representa a la industria del cine y, al mismo tiempo, una postal turística de Los Ángeles.