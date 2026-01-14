Impactantes imágenes de Sydney Sweeney y Zendaya en el tráiler de la nueva temporada de Euphoria
El adelanto fue lanzado este14 de enero y también muestra a la cantante Rosalía en escenas clave de la nueva entrega. La tercera y última temporada llegará a HBO Max el 12 de abril en EE. UU. Y América Latina.
HBO publicó el primer tráiler de la temporada 3 de Euphoria este 14 de enero; el avance presenta a Zendaya, Sydney Sweeney y Rosalía en un relato que promete más violencia, sexo y drogas, y confirma que la temporada final se estrenará el 12 de abril en HBO Max en EE. UU. y América Latina.
El adelanto compila escenas que retoman la vida de los protagonistas años después del instituto. Rue, el personaje de Zendaya, aparece nuevamente inmersa en problemas ligados al narcotráfico; Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, abrió una cuenta en OnlyFans para crear contenido para adultos; y la relación entre Cassie y Nate (Jacob Elordi) sigue siendo central y tensa en la trama.
Más trama
El avance anticipa además un conflicto entre bandas y un tono más oscuro para la serie, con imágenes que incluyen drogas, alcohol, armas y violencia.
En primera persona, Rue dice en el tráiler: “Unos años después de la preparatoria, no sé si la vida era exactamente lo que deseaba. Pero de alguna manera, por primera vez, comencé a tener fe”, y añade: “El problema es que, si haces un pacto con el diablo, no hay vuelta atrás”, dijo Zendaya, actriz que interpreta a Rue.
Zendaya coprotagoniza la serie.
Incorporaciones, música y el contexto de producción
El elenco se amplía con figuras como Sharon Stone y la cantante Rosalía, quien aparece brevemente como pole dancer en un club que, según el adelanto, tendrá importancia en el desarrollo. También se suman nombres como Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch, y en la música participa el ganador del Óscar Hans Zimmer.
Sydney Sweeney regresa a la serie que la llevó a la popularidad.
El creador Sam Levinson aportó contexto sobre el salto temporal y el destino de varios personajes: “Al sur de la frontera en México, endeudada con Laurie, tratando de encontrar formas muy innovadoras de saldar esa deuda”, dijo Sam Levinson, creador de Euphoria, en referencia a la situación de Rue tras la temporada 2.
Sobre Cassie y Nate afirmó: “Diré que Cassie y Nate en efecto se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable”, dijo Sam Levinson, creador de Euphoria.
La producción de la tercera temporada sufrió retrasos: la entrega estaba originalmente programada para 2025 y se vio afectada por el compromiso del creador con otra serie y por las huelgas de WGA y SAG‑AFTRA a finales de 2023; la serie finalmente volvió a entrar en producción en 2025, según las fuentes.
Problemas, drogas y religión, entre los temas de la nueva temporada.
Desde el final de la segunda temporada, el elenco vivió la pérdida del actor Angus Cloud, fallecido en julio de 2023, y las noticias adelantaron que la nueva entrega abordará el destino de su personaje, Fezco.
El tráiler y los testimonios del equipo posicionan a la tercera temporada como un cierre ambicioso para la serie que se estrenará el 12 de abril en HBO Max en EE. UU. y América Latina y la madrugada del 13 de abril en España, según las plataformas y medios citados.