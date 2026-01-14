HBO

Impactantes imágenes de Sydney Sweeney y Zendaya en el tráiler de la nueva temporada de Euphoria

El adelanto fue lanzado este14 de enero y también muestra a la cantante Rosalía en escenas clave de la nueva entrega. La tercera y última temporada llegará a HBO Max el 12 de abril en EE. UU. Y América Latina.