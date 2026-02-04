Quirno anunció inversiones mineras por US$14.000 millones vía RIGI tras reuniones en EE.UU.
El canciller Pablo Quirno informó que Glencore presentó dos proyectos de cobre al RIGI por US$14.000 millones. Lo hizo en Washington, en la previa de la cumbre de minerales críticos convocada por Marco Rubio.
Pablo Quirno encabezó reuniones en Washington antes de la cumbre de minerales críticos.
El canciller Pablo Quirno desarrolló este martes una serie de encuentros en Washington y confirmó inversiones por US$14.000 millones en la Argentina a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de su participación en la cumbre de minerales críticos de este miércoles.
Según detalló, mantuvo reuniones con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, además de funcionarios de otros países y referentes del sector privado, con presencia de representantes del gobierno de Donald Trump y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En su cuenta de X, Quirno afirmó que la Argentina busca profundizar la cooperación con Estados Unidos en minerales críticos, con foco en cadenas de suministro “seguras” y en una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad a largo plazo.
La inversión estimada informada es de US$14.000 millones para San Juan y Catamarca.
Encuentro con empresas
En una reunión realizada en la sede del Atlantic Council, el canciller indicó que conversó con compañías vinculadas a minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, junto a representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del BID.
Entre las empresas mencionadas estuvieron Chevron, Eni, Shell, Merck, Corteva Agriscience, Roche, Bayer y VISA. En ese marco, Quirno sostuvo ante los directivos que la Argentina ofrece un escenario de previsibilidad, reglas claras y un RIGI orientado a viabilizar proyectos de gran escala.
El funcionario enmarcó esos contactos en una agenda destinada a presentar oportunidades de inversión y a consolidar vínculos en sectores estratégicos, especialmente en cadenas relacionadas con minerales críticos.
Glencore y los proyectos de cobre
Quirno también se reunió con Gary Nagle, CEO global de Glencore, y señaló que la compañía presentó al RIGI dos proyectos de cobre a gran escala: El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca.
La inversión conjunta estimada asciende a US$14.000 millones y, de acuerdo con lo informado, busca llevar ambos desarrollos desde etapas de exploración y factibilidad hacia la fase de construcción, tras años de avances técnicos.
El canciller afirmó que estos proyectos tendrían impacto en producción, exportaciones y generación de empleo, y los ubicó como parte de una estrategia de atracción de capital para el sector minero argentino.