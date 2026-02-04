Desde Washington

Quirno anunció inversiones mineras por US$14.000 millones vía RIGI tras reuniones en EE.UU.

El canciller Pablo Quirno informó que Glencore presentó dos proyectos de cobre al RIGI por US$14.000 millones. Lo hizo en Washington, en la previa de la cumbre de minerales críticos convocada por Marco Rubio.