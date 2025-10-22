Exportación discutida

Planteos sobre la carne argentina tensaron las negociaciones con EE.UU.

En medio de la posibilidad anunciada por Trump de amplia el cupo de venta, la secretaria de agricultura de Estados Unidos planteó dudas sanitarias por la vacunación de aftosa. La Rural salió al cruce planteando que el país no presenta ningún brote desde hace 24 años. El trasfondo de los cowboys.