Planteos sobre la carne argentina tensaron las negociaciones con EE.UU.
En medio de la posibilidad anunciada por Trump de amplia el cupo de venta, la secretaria de agricultura de Estados Unidos planteó dudas sanitarias por la vacunación de aftosa. La Rural salió al cruce planteando que el país no presenta ningún brote desde hace 24 años. El trasfondo de los cowboys.
Tensión en el acuerdo comercial de Estados Unidos con Argentina por la importación de carne vacuna.
Sin embargo, apenas tres días después, llegó un inesperado planteo desde Washington que tensó las negociaciones. Este miércoles, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que si bien "habrá novedades pronto", el aumento en las compras de carne "no serán muchas" debido a que "Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa".
La secretaria de Agricultura de Trump dijo que no comprarán “mucha” carne argentina y que tiene “aftosa”. Foto: Archivo / REUTERS.
Durante una entrevista con CNBC, la funcionaria explicó que el secretario de Salud, Robert Kennedy, impulsa una dieta nacional más rica en proteínas, y que eso "requiere aumentar la oferta de carne". "El presidente está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero como parte de nuestras 12 millones de toneladas métricas de producción, no será mucho", aclaró.
Acto seguido, Rollins soltó la controvertida frase: "Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa", sostuvo, y agregó que el Departamento de Agricultura (USDA) debía garantizar la seguridad del rodeo estadounidense. "Es un desafío, pero estamos en ello. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores", añadió Rollins.
Respuesta de la Rural
La reacción a las declaraciones de la ministra estadounidense no tardaron en llegar. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue directo: "No sé si es una burra. Mal informada, seguramente, la señora".
En una entrevista radial, Pino planteó el escenario: "Le vendemos a Estados Unidos carne de alto valor. Con o sin vacunación, Argentina está libre de aftosa. Seguimos vacunando por decisión propia, para mantener la sanidad. Es un plus, no una deficiencia".
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
“Yo creo que a veces la gente por ahí dice cosas y no chequea. No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Me refiero a que somos cuidadosos realmente con el tema, que no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años. Así que hay que llamarle a la señora y darle tranquilidad”, agregó Pino.
De cara a la posible ampliación del cupo de exportación vacuna, el dirigente de la Mesa de Enlace sostuvo que "la ganadería tuvo este año un buen rendimiento en toda su cadena" y que sería un incentivo para aumentar el rodeo que viene estancado: "Vamos a tener que plantearnos un aumento, no solo en sus niveles productivos, sino también en sus cabezas", sostuvo.
Desmentida de la OMSA
Más allá de la afirmación de Rollins, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), ratificó en junio de este año que Argentina es país libre de fiebre aftosa, en sus diferentes regiones, con y sin vacunación.
Aunque la funcionaria matizó que el objetivo es "aumentar la oferta de carne para acompañar una dieta nacional rica en proteínas", también afirmó que se revisará la situación sanitaria para "garantizar la seguridad del rodeo estadounidense".
Presión de rancheros norteamericanos
La categoría sanitaria es clave para la exportación de carne a mercados exigentes como el norteamericano. Por eso, las palabras de Rollins encendieron alarmas.
Cabe recordar que el marco de esta controversia es la negociación de un acuerdo comercial bilateral que incluiría una ampliación de la cuota de carne argentina que ingresa a EE.UU. sin arancel. Actualmente, el cupo es de 20.000 toneladas con arancel cero de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada. Se estima que podría elevarse a entre 60.000 y 70.000 toneladas, de las cuales el excedente pagaría un arancel reducido del 10%.
Por eso, el entredicho sanitario, expuso tensiones internas en la administración Trump. Rollins ya había manifestado reservas hacia el acercamiento comercial con la Argentina, semanas atrás, cuando se filtró un mensaje al titular del Tesoro, Scott Bessent, donde cuestionaba el respaldo financiero, alegando perjuicio a productores locales.
El texto que recibió Scott Bessent sobre la Argentina, el enojo rural y las críticas en EE.UU.
En aquel mensaje, la funcionaria daba cuenta del reclamo de las entidades ganaderas de EE.UU., enmarcado en un momento complejo para la ganadería, afectada por sequías y caída del stock vacuno.
Una de las voces de peso de los rancheros nortemericanos es la de Bill Bullard, director ejecutivo de R-CALF USA, quien afirmó días atrás que "importar más carne es una solución de corto plazo que daña a largo a la industria nacional". E instó al presidente a "proteger a los productores estadounidenses de importaciones que deprimen los precios".
Cambio en la vacunación del ganado
En este contexto, también cobró notoriedad la reciente decisión tomada por el gobierno argentino de modificar el plan de vacunación contra la aftosa, a pedido del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger.
No obstante, el cambio anunciado tendrá lugar desde la segunda campaña de 2026. Además, según se aclara en los comunicados oficiales, no afectará la categoría sanitaria, ya que la inmunidad se mantiene y la medida se alinea con lo que hacen países como Uruguay y Paraguay.
