Estados Unidos

Trump: "Podríamos comprar algo de carne de Argentina; si lo hiciéramos, los precios bajarían"

"(Argentina) no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo", dijo Trump este domingo sobre su apoyo al país sudamericano.