Oxenford adelantó un acuerdo comercial "importante" entre Argentina y Estados Unidos

El representante de Buenos Aires en Washington brindó declaraciones luego de la bilateral entre Milei y Trump.

El presidente Donald Trump, el vice JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, reunidos con Javier Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein en la Cabinet Room, durante el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca. Crédito: Reuters
 13:00
 / 
Por: 

El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, confirmó este jueves que firmó un acuerdo comercial entre ambos países, al que calificó como "importante", e indicó que se comunicará pronto.

En Casa Rosada aseguran que EEUU apoya a Milei en las legislativas y en la presidencial de 2027

En declaraciones con una radio de Buenos Aires, “Alec” aclaró: “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”.

Alejandro Oxenford.Alejandro Oxenford, embajador argentino a EE.UU.

“Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, se limitó a decir el embajador argentino en Radio Mitre, quien de esa manera confirmó que el proceso está avanzado y que impactará en la relación económica y estratégica entre ambos países.

Las declaraciones de Oxenford se dieron luego de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, sin anuncios concretos durante dicha jornada, pero con “ultimátum” del mandatario estadounidense sobre las condiciones del apoyo al país.

Milei sobre el apoyo de EEUU: "No hay bases ni concesiones que comprometan nuestra soberanía. El alineamiento es estratégico"

“El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, afirmó el embajador este jueves.

Alejandro Oxenford es el flamante embajador argentino a EE.UUAlejandro Oxenford, embajador argentino a EE.UU.

Luego destacó que la delegación argentina participó en diferentes instancias dentro de la residencia presidencial, como la reunión en el Salón Oval, la conferencia de prensa y una cita privada en la cabinet room, donde se profundizó sobre la agenda bilateral.

Entre los funcionarios norteamericanos presentes -enumeró el diplomático- estuvieron Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador en la Argentina, Peter Lamelas. “Reunir a todas estas figuras al mismo tiempo resulta muy inusual. Nunca vi un formato de este tipo en otras visitas oficiales”, sostuvo Oxenford.

