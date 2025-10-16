Milei sobre el apoyo de EEUU: “No hay bases ni concesiones que comprometan nuestra soberanía. El alineamiento es estratégico”
El presidente Javier Milei expuso su visión sobre la economía argentina, defendió su plan de reformas, destacó la baja de inflación y pobreza, criticó a la oposición y explicó los avances en inversión y acuerdos internacionales. Además, aclaró su postura ante críticas y reforzó su mensaje sobre libertad y prosperidad.
El mandatario defendió la apertura económica y los acuerdos de inversión. Foto: Xinhua
En una charla extensa con el periodista Eduardo Feinmann, Milei comenzó destacando los logros de su gestión: “Roma no se construyó en un día. Estamos a mitad de camino, pero vamos en la dirección correcta”, señaló. Según el mandatario, la inflación descendió, el PBI está en su máximo histórico y el consumo también alcanzó cifras récord.
“El ajuste fiscal, la disciplina monetaria y la desregulación están dando resultados. Hay menos pobreza, menos indigencia y más empleo. La macroeconomía empieza a reflejarse en la microeconomía de todos los argentinos”, afirmó.
Milei subrayó que mantener el equilibrio fiscal es clave para sostener estos avances. “Nunca en la historia argentina hubo estabilidad fiscal. Cuando no te alcanza la plata, es porque sobra Estado”, dijo. Reiteró que las medidas implementadas, lejos de ser experimentos, se basan en experiencias internacionales comprobadas.
El presidente enfatizó que la dirección importa más que la velocidad: “Si cree que puedo construir Roma en un día, lamento decirle que no se construye en un día. Pero lo que importa es la dirección. Y vamos en la correcta”.
Milei destacó la reducción de pobreza y la estabilidad fiscal como logros de su gestión.
Reformas estructurales y crítica a la oposición
Milei explicó que su gobierno apunta a reformas estructurales, modernización del mercado laboral, reducción de impuestos, apertura económica y penas más duras para delincuentes. “Los kuka tirapiedras solo quieren romper lo que hicimos. Nosotros construimos con reformas concretas y resultados tangibles”, enfatizó.
El mandatario cuestionó la narrativa de la oposición sobre el pasado económico del país: “Decir que la gente estaba mejor con 211% de inflación y salarios promedio de $300 es falso. Hoy el salario promedio es más del triple y los servicios se pagan con mayor eficiencia”.
Sobre acusaciones de vínculos narcos hacia algunos opositores, Milei aclaró: “Eso fue parte de una campaña sucia. No existe evidencia y se distorsionó la discusión de la campaña. Yo no miro atrás, me concentro en los resultados”.
El presidente también se refirió al efecto derrame, criticando la idea de que la riqueza generada por algunos se transfiere automáticamente a todos. “Si hay derrame, es por intercambio voluntario, no por magia ni políticas populistas. El socialismo ha demostrado lo contrario: fracaso económico, social y cultural”, afirmó.
Inflación, ajuste fiscal y efecto sobre la pobreza
Milei dedicó gran parte de la entrevista a explicar los resultados de su política económica. “La inflación multicausal es un mito. Frenamos la cantidad de dinero y la inflación está descendiendo. El ajuste fiscal y monetario, único en la historia argentina, ha reducido pobreza e indigencia”, señaló.
En detalle, explicó que el núcleo de inflación fue del 1,9% y que la caída se logró sin emisión de dinero adicional. “Durante septiembre fuimos atacados por el mercado de cambios. La base monetaria es un chiste de lo baja que está. Aun así, la inflación sigue en su sendero a la baja”, añadió.
El presidente recordó que muchos economistas hacen distinción entre macro y micro, pero para él eso es un error: “La macro es la suma de la micro. Si la macro va bien, el metro cuadrado de la gente también lo siente. No hay inconsistencias”.
Inversión extranjera y desarrollo económico
Sobre la atracción de inversiones, Milei destacó proyectos estratégicos como Open, YPF y Rigi. “Estas inversiones generan trabajo, mejores salarios y mayor prosperidad. Dejan una Argentina mejor para nuestros hijos”, aseguró.
En cuanto a la relación con Estados Unidos, el mandatario precisó que el apoyo de Donald Trump a su gestión es explícito. “Se valora la confidencialidad y la eficiencia de nuestro equipo. Los acuerdos comerciales estratégicos se negocian con rigor, sin filtraciones ni improvisaciones”, señaló.
Milei también mencionó las ventajas competitivas del país: minería, petróleo, gas y energía nuclear. “Nuestro desarrollo energético y tecnológico permitirá potenciar la inteligencia artificial y otras áreas estratégicas. No se trata de entregar nada, sino de posicionarnos en la región con acuerdos que beneficien a ambos lados”, explicó.
Gobernabilidad y construcción de consensos
De cara al periodo post 26 de octubre, el presidente afirmó que busca consensos con gobernadores y dirigentes que compartan su visión de libertad económica: “Con los kirchneristas no se puede negociar. Con todos los demás, hay matices, pero el rumbo es claro: reformas, apertura y competitividad”.
Milei destacó la diversidad incluso dentro del liberalismo, con libertarios, minarquistas y clásicos, pero todos coinciden en mantener el rumbo hacia un país más libre. “El norte está determinado y no vamos a desviarnos. Las decisiones se toman con convicción y no por cálculo electoral”, dijo.
El mandatario defendió también la confidencialidad en la gestión: “Decisiones estratégicas solo conocieron unos pocos funcionarios antes de comunicarlas oficialmente. La eficacia se mide por resultados, no por la exposición mediática”.
El presidente Javier Milei durante la entrevista con Eduardo Feinmann.
Políticas sociales y el bienestar de los trabajadores
Milei aseguró que las políticas aplicadas beneficiaron directamente a trabajadores y sectores más vulnerables. “El impuesto inflacionario golpea a los trabajadores, y con nuestra política la pobreza cayó significativamente. Los subsidios indiscriminados y la emisión monetaria previa solo generaban distorsión”, sostuvo.
El presidente argumentó que su modelo permite crecimiento sostenido sin afectar a sectores productivos: “Si alguien cree que puede elegir ganadores y perdedores con el dedo del Estado, se equivoca. Los intercambios voluntarios benefician a todos y promueven desarrollo genuino”.
Además, criticó la narrativa socialista: “Los experimentos socialistas mataron 150 millones de personas y destruyeron economías y culturas. La libertad económica es la clave para prosperidad y justicia social”.
Respecto a la relación con Trump y Estados Unidos, Milei enfatizó que los acuerdos se negocian con absoluto hermetismo y con beneficios mutuos. “No hay bases ni concesiones que comprometan nuestra soberanía. El alineamiento es estratégico, no subordinación”, explicó.
Mencionó también que se busca avanzar en acuerdos comerciales, posiciones arancelarias y desarrollo conjunto de sectores estratégicos como minería y energía nuclear. “El objetivo es potenciar nuestra competitividad y generar desarrollo sustentable a largo plazo”, afirmó.
Mensaje final: libertad y futuro de Argentina
El presidente cerró la entrevista con un mensaje directo a la ciudadanía: “Votar por el Estado es votar retroceso. Nuestro objetivo es libertad, inversión, más empleo y salarios más altos. Queremos dejar un país mejor para nuestros hijos”.
Milei insistió en la importancia de mantener la disciplina fiscal y la apertura de la economía como pilares de su gestión. “Estamos abrazando las ideas de la libertad para convertirnos en un país rico. La dirección es clara y los resultados se ven en la vida de los argentinos”, concluyó.
