El acuerdo con EE.UU. suma apoyo, pero Caputo advierte: “No se puede discutir el rumbo”
Los jefes del Palacio de Hacienda y del BCRA celebraron el apoyo financiero estadounidense, destacaron la admiración de Trump hacia Milei y remarcaron la necesidad de contar con mayoría simple en el Congreso para avanzar con reformas.
Caputo: “No veo a Trump apoyando al comunismo en Argentina”.
Durante una exposición en el Atlantic Council, en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respaldaron el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos. La declaración llega un día después del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.
Caputo y Bausili valoraron el swap por US$ 20.000 millones y la posibilidad de que EE.UU. compre directamente pesos argentinos. A su vez, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó que el paquete podría escalar hasta los US$ 40.000 millones, respaldado por DEG del FMI.
“Fue una excelente reunión. Trump fue directo, amable, y mostró un apoyo espectacular al país. Admiró los logros económicos y quedó muy impresionado por Milei”, señaló Caputo. Además, sostuvo que el republicano “está dispuesto a apoyar lo que venimos haciendo” y calificó la relación bilateral como “un ‘whatever it takes’ del país más poderoso del mundo”.
“No lo veo apoyando al comunismo”
Caputo también se refirió a una frase de Trump, en la que advirtió que si Milei no gana en 2027, no será generoso con Argentina. “No me imagino a Trump apoyando el comunismo”, dijo. Y agregó que la volatilidad política perjudica la economía: “No se puede discutir el rumbo. A los inversores les gustaría ver que vamos hacia el mismo lado”.
El ministro remarcó que sería deseable tener “una oposición más alineada” a las políticas macroeconómicas que impulsa el oficialismo, y consideró “fundamental” obtener mayoría simple en el Congreso en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
Caputo y Bausili respaldaron el acuerdo con EE.UU. en el Atlantic Council.
Acuerdo inminente y sin impacto en el swap con China
Por su parte, Bausili aseguró que el acuerdo marco con Estados Unidos ya fue alcanzado “conceptualmente” y podría entrar en vigor “en las próximas dos semanas, antes de las elecciones”. Subrayó que no interfiere con el swap vigente con China por US$ 18.000 millones, ya que “son acuerdos distintos”.
También detalló que la visita del Secretario del Tesoro en abril dejó “muy en claro” el respaldo al plan económico argentino mientras se mantenga el rumbo.
Acusaciones contra la oposición y advertencias por la fiscal
En la recta final hacia las elecciones, Caputo acusó a la oposición de promover leyes para “romper el ancla fiscal” y aseguró que La Libertad Avanza necesita al menos un tercio del Congreso para bloquear iniciativas contrarias. “Sea cual sea el resultado, no vamos a alterar nuestras políticas”, anticipó.
En relación al régimen cambiario, Bausili descartó recalibraciones del programa: “Es consistente y está bien calibrado”.
Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial se desarrollan del 13 al 18 de octubre en Washington D.C., con la participación de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo.
