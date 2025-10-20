Ganadería

EE.UU. analiza ampliar la cuota de carne argentina para bajar sus precios internos

Ayer, durante un vuelo en el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno estudia ampliar la compra de carne vacuna argentina. La medida busca reducir los precios internos de la carne en EE.UU. y se suma a la agenda de cooperación económica que el mandatario norteamericano viene desplegando con la Argentina.