"Somos biopymes, somos industria nacional": mensaje de unidad en el Congreso de la Región Centro
El 9º Congreso de Industriales Extrusores y Biopymes de la Región Centro destacó la importancia de la innovación, la eficiencia y el agregado de valor en origen. Fabricio Orsich, presidente de la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina (FECEBA), definió el encuentro como “una usina de ideas y una declaración de principios”.
El Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue sede del 9º Congreso de Industriales Extrusores y Biopymes para la Región Centro, un evento que reunió a representantes del sector en torno a un eje común: fortalecer las economías regionales mediante la innovación, la sustentabilidad y el agregado de valor local.
Para Fabricio Orsich, presidente de la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina (FECEBA), el congreso “no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso colectivo que venimos construyendo hace años”.
Además, agregó: “Este Congreso es una usina de ideas y una declaración de principios. Es una muestra de lo que hacemos, del compromiso por mejorar y de la convicción de que el desarrollo nacional empieza por fortalecer nuestras economías regionales, con valor agregado en origen. Somos biopymes, somos industria nacional, somos productores de valor real.”, expresó.
Orsich también destacó el nivel de las exposiciones técnicas, y señaló que las disertaciones ofrecieron contenidos concretos y aplicables al trabajo diario de las plantas, a la toma de decisiones estratégicas y a la planificación del negocio.
En relación con el impacto de las biopymes en las economías regionales, Orsich resaltó que su aporte es altamente positivo, especialmente en lo que respecta al desarrollo local, la generación de empleo y el agregado de valor en origen.
Explicó que estas industrias se basan en el concepto de economías circulares, ya que parten de la producción agropecuaria primaria y desarrollan procesos de extrusado y prensado libre de solventes, diferenciándose del esquema de las grandes plantas concentradas en el polo industrial del Up River, en Rosario.
Se trata, precisó, de empresas que operan a pequeña escala, con plantas que procesan entre 30 y 60 toneladas diarias de soja u otras oleaginosas, y que están radicadas en localidades del interior, donde en muchos casos constituyen el primer y único emprendimiento industrial de la zona.
Además de generar empleo directo e indirecto, estas empresas contribuyen al arraigo de los jóvenes en las zonas rurales, evitando la migración hacia las grandes ciudades y mejorando la calidad de vida de las familias. Su producción, añadió, se destina mayoritariamente a las cadenas avícolas, porcinas, tamberas y pecuarias cercanas a las plantas, fortaleciendo así el entramado productivo regional.
Contexto economico y politico
En un contexto económico complejo, Orsich reconoció que 2025 ha sido un año desafiante para todos los sectores productivos, en especial para la industria nacional.
Mencionó que la incertidumbre macroeconómica, las dificultades para acceder al financiamiento, la presión impositiva, los altos costos logísticos, la volatilidad de los precios internacionales y las restricciones internas impactaron directamente en la competitividad de las pymes del sector.
Sin embargo, sostuvo que este escenario también impulsa a reforzar la organización y la cooperación entre empresas. En ese sentido, destacó la resiliencia del sector, y remarcó que, aún frente a las dificultades, “donde hay problemas, buscamos soluciones y donde hay trabas, abrimos caminos”.
En cuanto a las medidas necesarias para sostener y potenciar el crecimiento, Orsich planteó tres ejes centrales. El primero es la tipificación diferencial del expeller y del aceite de soja libre de hexanos, provenientes del proceso de extrusado y prensado, que permitiría un reconocimiento específico en términos normativos, sanitarios y comerciales.
“No se trata de un reclamo sectorial —aclaró—, sino de una herramienta clave para acceder a nuevos mercados, dar valor al trabajo argentino y mejorar la competitividad de nuestras pymes.”
El segundo punto se vincula con la creación de una rama específica dentro del convenio colectivo de trabajo para el sector de extrusores, que reconozca las particularidades productivas y laborales de estas empresas, aportando mayor previsibilidad tanto para empresarios como para trabajadores.
Importancia
Finalmente, subrayó la importancia de avanzar en la sanción de una nueva ley de biocombustibles, que contemple el autoconsumo como una política estratégica. Según explicó, esta medida representaría “un paso trascendental hacia una matriz energética más sustentable, con impacto directo en el desarrollo regional, el agregado de valor local y el fortalecimiento de las economías agroindustriales”.
Al referirse al impacto social y productivo de las biopymes, Orsich remarcó que muchas de estas plantas se encuentran en localidades donde constituyen el principal —y en algunos casos, el único— motor económico. Desde esos lugares, generan empleo joven, promueven la formación técnica y contribuyen a mejorar la infraestructura local.
Recordó que FECEBA representa a más de 400 pymes distribuidas en todo el país, que brindan trabajo directo a más de 4.000 personas, además del empleo indirecto que generan a través de transportistas, talleres metalmecánicos, proveedores de insumos, servicios técnicos y una amplia red de actores que forman parte de este ecosistema productivo.
De esta manera, el dirigente destacó que el sector no solo impulsa el desarrollo industrial, sino que también fortalece la vida comunitaria y el arraigo en el interior del país, consolidando un modelo de producción con identidad local y proyección nacional.
