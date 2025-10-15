9º edición

"Somos biopymes, somos industria nacional": mensaje de unidad en el Congreso de la Región Centro

El 9º Congreso de Industriales Extrusores y Biopymes de la Región Centro destacó la importancia de la innovación, la eficiencia y el agregado de valor en origen. Fabricio Orsich, presidente de la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina (FECEBA), definió el encuentro como “una usina de ideas y una declaración de principios”.