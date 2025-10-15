Informe del ROSGAN

El precio de la invernada sigue en alza: entre la estacionalidad y el refugio de valor

El contexto de 2025 presenta fundamentos más sólidos que en otros períodos. La demanda sostenida de carne, la menor oferta proyectada y la expectativa de firmeza en los precios durante los próximos dos a tres ciclos productivos consolidan la decisión de muchos actores de posicionarse estratégicamente en hacienda, más allá del resguardo financiero.