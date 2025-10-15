El precio de la invernada sigue en alza: entre la estacionalidad y el refugio de valor
El contexto de 2025 presenta fundamentos más sólidos que en otros períodos. La demanda sostenida de carne, la menor oferta proyectada y la expectativa de firmeza en los precios durante los próximos dos a tres ciclos productivos consolidan la decisión de muchos actores de posicionarse estratégicamente en hacienda, más allá del resguardo financiero.
A dos semanas de las elecciones legislativas, el mercado ganadero vuelve a mostrar un fuerte dinamismo, con precios en alza para la invernada, especialmente en el segmento del ternero. La combinación de factores políticos, económicos y estacionales explica gran parte de esta revalorización que atraviesa el negocio.
Según el Rosgan, el remate realizado la semana pasada en Rafaela reflejó subas generalizadas para casi todas las categorías. En el caso de los terneros —tanto machos como hembras—, los valores promedio registraron aumentos de entre el 5 % y el 8 % respecto del mes anterior.
El Índice Ternero Rosgan se ubicó en $4.537 por kilo, lo que representa un incremento del 8,1 % frente a septiembre y una suba acumulada del 47,9 % en lo que va del año.
Medido en pesos constantes (ajustado por IPIM-INDEC), el valor actual del ternero se encuentra un 40 % por encima del promedio histórico de los últimos 15 años, alcanzando el tercer valor más alto de la serie, solo superado por los picos de diciembre de 2015 y diciembre de 2021, ambos períodos marcados por inestabilidad política y cambiaria.
Más allá de la estacionalidad
El informe reconoce un componente estacional en esta tendencia alcista. Entre septiembre y diciembre, la oferta de terneros comienza a escasear, lo que históricamente impulsa los precios entre 2 y 7 puntos porcentuales por encima del promedio anual.
Sin embargo, el comportamiento actual supera ampliamente ese patrón.
Si bien el valor proyectado para octubre, ajustado por estacionalidad, debería ubicarse cerca de $3.838 por kilo, el mercado está convalidando precios que promedian los $4.537, es decir, una prima del 18 % sobre el valor esperado según la serie histórica.
Refugio de valor y posicionamiento estratégico
Desde 2019, en contextos de incertidumbre política y cambiaria, la hacienda —en especial el ternero de invernada— se ha convertido en un activo de cobertura dentro del sector agropecuario. El escenario actual parece repetir esa conducta: el productor busca resguardar valor ante eventuales movimientos del tipo de cambio.
No obstante, el Rosgan aclara que el contexto de 2025 presenta fundamentos más sólidos que en otros períodos. La demanda sostenida de carne, la menor oferta proyectada y la expectativa de firmeza en los precios durante los próximos dos a tres ciclos productivos consolidan la decisión de muchos actores de posicionarse estratégicamente en hacienda, más allá del resguardo financiero.
En síntesis, quienes convalidan los actuales valores de la invernada lo hacen no solo como cobertura frente a la incertidumbre, sino también apostando al potencial productivo del negocio, en un mercado que combina estacionalidad, previsión y estrategia en partes iguales.
