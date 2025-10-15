Informe SEA

Cerró la siembra de maíz temprano en el centro norte santafesino con 95.000 hectáreas implantadas

La siembra de maíz temprano concluyó en el centro norte santafesino con 95.000 hectáreas implantadas, un 20% más que el año anterior. El informe del SEA destaca buenas condiciones para maíz, girasol y trigo, y un panorama climático estable.