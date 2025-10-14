Santa Fe tendrá su primera Jornada Técnica de Búfalos

La provincia de Santa Fe se prepara para vivir un hecho inédito: la realización de la primera Jornada Técnica de Búfalos, un encuentro que reunirá a productores, técnicos, veterinarios y público interesado en esta ganadería alternativa, que viene creciendo de forma sostenida en los últimos años.
El evento, organizado por la Sociedad Rural de Santa Fe y la Asociación de Productores de Búfalos de Santa Fe, se realizará el jueves 30 de octubre en la Sociedad Rural de Santa Fe, de 9 a 17 horas.
“La idea surgió a partir de una reunión con el Ministerio de Producción y la Sociedad Rural, donde apareció la propuesta de hacer el primer encuentro bubalino en la ciudad. A partir de ahí nos pusimos a trabajar para concretarlo”, explicó Jerónimo Jaeggi, presidente de la Asociación de Bufaleros.
Charlas, experiencias y una mesa redonda
La jornada contará con la participación de referentes del sector que abordarán distintas temáticas.
Entre ellos, Marco Zava, pionero en la cría de búfalos en el país; María Eugenia Ruiz, quien expondrá sobre lechería y cria de bufalos dentro de la provincia de Santa Fe; y Marcelo Gonzalez, especialista en búfaloterapia y manejo de rodeos mansos. Además, representantes del Frigorífico Logros hablarán sobre faena, carne y comercialización.
El evento, organizado por la Sociedad Rural de Santa Fe y la Asociación de Productores de Búfalos de Santa Fe, se realizará el jueves 30 de octubre en la Sociedad Rural de Santa Fe, de 9 a 17 horas.
“Queremos que sea un espacio abierto, de diálogo y aprendizaje. Por eso, durante la jornada, los disertantes y los productores de la asociación estaremos disponibles para responder preguntas y compartir experiencias”, adelantó Jaeggi.
El presidente también comentó que habrá una degustación de carne de búfalo, con hamburguesas y otros cortes, para que los asistentes puedan conocer de primera mano las cualidades de este producto saludable y de alto valor nutricional.
Un sector que crece con fuerza
Según Jaeggi, en Santa Fe, la producción bubalina registra un crecimiento sostenido del 13 al 16% anual. “Creo que el año que viene vamos a tener un crecimiento arriba del 25%”, aseguró el presidente de la Asociación de Bufaleros. Actualmente, el stock declarado ronda las 10.000 cabezas, aunque desde la Asociación estiman que existen unas 4.000 o 5.000 más que todavía figuran como bovinos.
“Estamos trabajando con SENASA para avanzar hacia un blanqueo de stock sin sanciones, de manera que el registro refleje realmente la cantidad de búfalos en la provincia”, señaló Jaeggi.
El evento, organizado por la Sociedad Rural de Santa Fe y la Asociación de Productores de Búfalos de Santa Fe, se realizará el jueves 30 de octubre en la Sociedad Rural de Santa Fe, de 9 a 17 horas.
El dirigente destacó además las características diferenciales de esta ganadería: “Son animales que se crían en forma natural, a pasto, sin necesidad de proteínas ni suplementos. Las únicas vacunas que reciben son las obligatorias, por lo que hablamos de una carne 100% saludable, criada de manera sustentable”.
Convocatoria abierta
La jornada está dirigida a productores, médicos veterinarios, estudiantes y público general interesado en conocer más sobre la especie. “Es una actividad nueva, con mucho interés y muchas preguntas. Queremos generar un espacio de encuentro y formación para seguir potenciando al búfalo dentro del entramado productivo santafesino”, cerró Jaeggi.
El formulario de inscripción será habilitado próximamente por la Sociedad Rural de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.