En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, este miércoles 15 de octubre a las 18 horas se realizará el conversatorio “Desde la tierra: voces de mujeres rurales”, una propuesta organizada por la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA) y el Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones.
El encuentro, que se desarrollará de manera virtual a través de Google Meet, busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre el rol de las mujeres en la construcción de comunidades rurales y su aporte al desarrollo del campo argentino. La participación es abierta y sin costo, con inscripción previa mediante formulario online (acceso al formulario).
Experiencias
Durante la jornada, productoras de Misiones y Entre Ríos compartirán sus experiencias de trabajo y vida en el ámbito rural, así como los desafíos y aprendizajes que atraviesan en su actividad diaria.
El cronograma contempla la participación de Marisa Fiuza, productora de 25 de Mayo (Misiones), y María Luisa Sardá, productora ganadera de Entre Ríos, quienes compartirán su experiencia. También participará Patricia Gorza, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas (AMRA).
El conversatorio contará con la conducción de Ada López, socia del Círculo Thay, y la moderación de Carla Chini y Josefina Pividori, también integrantes de la organización misionera.
Cronograma del conversatorio
18:00 | Apertura a cargo de las presidentas del Círculo Thay y AEPA.
18:10 | Experiencia de Marisa Fiuza, productora de 25 de Mayo (Misiones).
18:20 | Experiencia de María Luisa Sardá, productora ganadera de Entre Ríos.
18:30 | Patricia Gorza, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas (AMRA).
18:50 | Espacio de preguntas.
