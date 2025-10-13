Escenario positivo para el cereal

Maíz: fuerte retracción de la chicharrita y recuperación de rindes

En el NOA, el 75% de la zona relevada se encuentra en excelente condición; en el NEA, el 80%; mientras que el Litoral, la región Centro-Norte y la Centro-Sur presentaron niveles de ausencia de insectos del 92%, 84% y 97%, respectivamente.