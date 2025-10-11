Excelentes números

Suben la producción y el consumo de carne en 2025: el sector bovino lidera las exportaciones

En el período enero-agosto, se registran incrementos interanuales en la producción y consumo de carnes bovina, aviar y porcina. Con precios de exportación al alza, los despachos de carne bovina generaron un ingreso de 2.256 millones de dólares.