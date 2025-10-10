Commodities

La producción de girasol 2025/26 podría ser la más alta en 26 años

Se estima un área sembrada 2025/26 de 2,5 M ha y una producción de 5,11 Mt. De consolidarse un buen volumen productivo el crush podría alcanzar 4,8 Mt y las exportaciones de aceite de girasol 1,5 Mt.