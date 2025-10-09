En la antesala del Congreso Mundial 2026 en Argentina, la raza Hampshire Down hace historia

Un hecho destacado para la ganadería ovina se vivió en el Borderway Sheep Complex de Carlisle, al norte de Gran Bretaña ,donde un cordero Hampshire Down alcanzó el precio récord de 3500 guineas, la cifra más alta registrada para la raza en ese tradicional recinto de ventas.
La información fue publicada por el medio inglés The Scottish Farmer y escrita por la periodista Pat Wilson, quien detalló que el remate se convirtió en un verdadero acontecimiento para criadores y aficionados del Hampshire Down.
El protagonista fue Llainterfyn Stand Out, un ejemplar criado por Steffan Harries y su familia, descendiente de Gleneargh Bond y de una hembra criada en casa que fue campeona en el Royal Welsh Show. El animal fue adquirido por la familia Derryman, del rebaño Yarcombe, en Devon, consolidando un nuevo hito para la genética de la raza.
Borregas en alza y destacadas consignaciones
El informe de Wilson señala que las borregas también tuvieron una fuerte demanda, con tres vendedores que lograron 2000 guineas.
Entre ellas se destacó la campeona reservada general del Royal Welsh 2023 y 2024, presentada por Jennifer Borsey y Martin Swift del rebaño Glanrhon, en Denbighshire. Su ejemplar fue adquirido por Annette Dixon, del rebaño Carnistiel, en Oban.
El último lote del día correspondió al reconocido criador y juez Adrian Rundle, del rebaño Trewordel (Cornwall), quien presentó una borrega hija de Trewordel Supersonic, cuya madre había sido campeona en el Highland Show 2014. Fue comprada por Messrs Davies, del rebaño Gwynion, en Somerset, por 2000 guineas.
Cabe destacar que Rundle ha visitado en varias oportunidades la argentina, se desempeñó como jurado de la raza en la tradicional muestra de Palermo.
Durante este año dictó en abril pasado con su colega. Kevin Mc Carthy, destacado criador y jurado irlandés, el Primer Curso Internacional de Jurados que organizó la Asociación de Criadores de Hampshire Dow y será una de las figuras destacadas que participarán del Congreso Mundial que se llevará a cabo por primera vez fuera de Gran Bretaña en forma paralela a la Exposición Rural de Palermo.
El propio Rundle también vendió otra hembra del mismo al mismo comprador, en Gwynedd, repitiendo el valor de 2000 guineas.
Campeones y promedios destacados
El juez Graeme Church tuvo a su cargo la evaluación de los corderos machos y otorgó el campeonato a Tom y Nikita Underwood, del rebaño Whitsly, en Yorkshire. El ejemplar campeón, Whitsly Dracula, proveniente de un padre campeón previo en Carlisle, fue adquirido por la familia Smith del rebaño Millfields, en Northumberland, también por 2000 guineas.
Otro lote sobresaliente fue presentado por Louis y Becky Staintonhope, del rebaño Whitby, quienes alcanzaron el mismo valor por una de sus borregas.
Los promedios de la jornada reflejaron el entusiasmo del mercado:
33 borregas: £984,56 (contra £1183,65 en 2024)
11 corderos machos: £1718,18 (contra £1164,71 en 2024)
El récord alcanzado en Carlisle confirma la vigencia, calidad genética y proyección internacional del Hampshire Down, una raza que continúa sumando adeptos en todo el mundo por su rusticidad, eficiencia y carne de alto valor gourmet.
