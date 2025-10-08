Afectó una gran zona

Trigo por el piso y productores golpeados: el saldo del fuerte temporal en San Justo

El fuerte temporal del fin de semana provocó graves daños en los cultivos del departamento San Justo, especialmente en la zona de Videla, San Bernardo y el este de la ciudad cabecera. El productor y prestador de servicios, Cristian Grioni estimó pérdidas del 35% en su cosecha de trigo y alertó por la situación crítica de los productores más pequeños.