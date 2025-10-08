"Argentine Beef"

Anuga: la carne argentina se afianza en la feria de alimentos más importante de la UE

Funcionarios de la Secretaría de Agricultura y directivos del Instituto acompañan a 32 empresas exportadoras en la feria Anuga de Alemania para impulsar el acceso a mercados. "No alcanza con tener la mejor carne del mundo: es necesario posicionarla", afirmó el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura.