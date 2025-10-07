Ganadería

Dinámica de la Faena: ¿Cambio estructural o ajuste coyuntural?

Cerrado el tercer trimestre del año, la oferta de animales con destino a faena parece marcar un primer cambio de tendencia. Los datos anticipados por el ritmo de traslado de animales a plantas de faena ya han sido confirmados oficialmente, registrándose una faena de 1.169.120 cabezas en todo el mes.