Informe BCR

La soja 2025/26 arranca con agua, entusiasmo y mejor tecnología

A una semana de lanzarse la siembra de 3,2 M de ha de soja de 1ra hay muy buenas reservas en el 95% de la región y animos renovados. Se apunta a dejar estrategias de sobrevivencia para tomar la ofensiva con nuevas variedades de semillas. El maíz temprano ya cubre el 90% del área.