Dictamen contra el DNU 273/25

Se reabre en Diputados el debate por la importación de maquinaria agrícola usada

En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio se avanzó con proyectos sobre el decreto que habilitó la compra en el exterior de equipos usados para el campo. Funcionarios defendieron la medida como una apertura productiva; mientras que desde la oposición la denunciaron como un golpe a la industria nacional. Voces santafesinas en el debate.