La agenda de Milei post Asamblea Legislativa y los gobernadores invitados a Estados Unidos

Javier Milei dejó atrás las casi dos horas de acalorado discurso en la Asamblea Legislativa de este 2026 y dio inició a una nueva ronda de reformas estructurales que contará con un intenso año en el Congreso, con nuevas salidas del país de por medio.
La actividad en Diputados y Senado establecida en las ya acabadas Extraordinarias y anunciada para las Ordinarias no limitarán su agenda exterior, reafirmando su posicionamiento a nivel internacional.
Regreso a Estados Unidos
Esta semana se presenta como la antesala de un nuevo viaje a Estados Unidos, esta vez sin Donald Trump como excusa, quien se ve instalado en Mar-a-Lago monitoreando la situación en Medio Oriente, sino que tendrá a las inversiones como objetivo.
Argentina Week es el evento anunciado semanas atrás desde la Cancillería de Pablo Quirno y con la gestión del embajador argentino en EE.UU, “Alec” Oxenford, que comienza el lunes 9 de marzo y termina el miércoles 11 en la ciudad de Nueva York.
Alec Oxenford.
La actividad tendrá una serie de ponencias y reuniones con un staff entre funcionarios nacionales y empresas estadounidenses.
Del seno del gobierno, estarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El invitado principal de la primera jornada será el JP Morgan, con su máximo representante, Jamie Dimon. También habrá líderes de empresas multinacionales como Dow, Baker Hughes, Johnson & Johnson y Pfizer.
Argentina Week.
La lista se extiende con diferentes paneles que contarán con la presencia de Ariel Szarfstejn, CEO MercadoLibre; Martín Migoya, Co-Founder & CEO, Globant; Pierpaolo Barbieri, Founder & CEO, Ualá; Martín Varsavsky, Founder, Inception Prelude Fertility / Certuma; Juan Parma, CEO Banco Macro; Gustavo Manríquez, CEO Banco Supervielle; Diego Rivas, CEO Banco Galicia; Paulo Sousa, Presidente LATAM Cargill; Martín Costantini, Director Frigorífico Rioplatense; Alejandro Elsztain, CEO Cresud; Juan Farinati, CEO Southern Cone Bayer; Ignacio Bartolomé, CEO GDM; Miguel Galuccio, Founder y CEO de Vista; Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, Presidente de Pampa Energía; y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy.
RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios en Argentina, es foco del evento.
La búsqueda de inversiones sigue siendo una prioridad del ala económica de la Casa Rosada y el RIGI se sostiene como su elemento primordial para dichos objetivos.
Dentro de la extensa agenda del Argentina Week, el ministro Caputo junto al embajador Peter Lamelas, entregarán al finalizar los premios bautizados “RIGI Champions”.
La inversión política
Milei no sólo a logrado acaparar aliados o incrementar la “oposición dialoguista” dentro del Congreso, lo que le ha permitido avanzar con sus dos grandes proyectos de febrero (ley de Modernización Laboral y reforma del Régimen Penal Juvenil), sino que también se acerca nuevamente a un grupo particulares de gobernadores.
Son ocho los gobernadores invitados a este viaje a Estados Unidos, con la particularidad de que se trata en su mayoría de territorios con actual y potencial explotación de recursos naturales.
La invitación llegó para Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). La lista habría contado también con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes no podrán asistir por diversos compromisos. Se habría sumado Juan Pablo Valdés de Corrientes.
Qué sigue para Milei
El presidente argentino no completaría la totalidad de la agenda en suelo norteamericano ya que se ha comprometido con uno de sus eventuales mayores aliados regionales para el miércoles 11 de marzo.
José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ´tendrá en dicha jornada su ceremonia de asunción en Santiago con el traspaso de mando de Gabriel Boric.
José Antonio Kast, presidente de Chile. Crédito: REUTERS/Diego Reyes
Si de recorridas fuera de las fronteras se habla, habrá que analizar lo que suceda con el anuncio realizado en la entrevista con Andrés Oppenheimer, donde Milei indicó que durante 2026 iría a China de manera oficial. Legisladores de La Libertad Avanza estuvieron en el gigante asiático a comienzos de años al ser invitados por el gobierno chino.
Si bien, no hubo anuncios concretos ni fecha estimada por ninguna de las partes, existen especulaciones de aportes logísticos y de inteligencia del gobierno de Xi Jinping para Irán en la renacida guerra con Israel y Estados Unidos.
Lo que sí está confirmado y va en línea con su relación con las provincias, es la visita del 19 de marzo a Tucumán para el Foro Económico del NOA 2026.