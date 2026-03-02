Equilibrio fiscal y saldo comercial positivo

Argentina logró superávits gemelos por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2008

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que en 2025 Argentina volvió a registrar superávit fiscal y comercial en simultáneo, por segundo año consecutivo. Es la primera vez desde 2007-2008 que el país encadena dos años con resultado financiero positivo y balanza comercial favorable.