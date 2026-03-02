Mejora de la actividad en enero, con heterogeneidad sectorial
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó una variación del 0,2% en enero, positiva por segundo mes consecutivo, luego del repunte evidenciado en diciembre. En la comparación con igual mes del año pasado, sin embargo, se observa una caída del 1,1%. En los últimos dos meses, a la buena performance que venía exhibiendo el sector agrícola, se le sumaron repuntes en la actividad industrial y en la construcción.
El avance mensual de labores agrícolas registró una suba mensual de 2,8% en el primer mes del año, la cuarta de manera consecutiva, llevándola a alcanzar su máximo nivel histórico.
En los últimos dos meses, a la buena performance que venía exhibiendo el sector agrícola, se le sumaron repuntes en la actividad industrial y en la construcción, acompañado de un freno a la caída de la recaudación impositiva nacional y de los patentamientos de vehículos.
En contraposición, persiste la caída en el empleo registrado, las remuneraciones de los empleados registrados del sector privado y las importaciones.
Al analizar la Tabla 1, se observa que seis de los diez indicadores presentan tasas mensuales positivas. La Tabla 2, por su parte, señala que en términos interanuales son dos los indicadores que exhiben mejoras respecto al nivel de enero de 2025[1].
El avance mensual de labores agrícolas registró una suba mensual de 2,8% en el primer mes del año, la cuarta de manera consecutiva, llevándola a alcanzar su máximo nivel histórico. Por un lado, la finalización de las labores de cosecha de trigo y cebada, que alcanzaron ambas un récord histórico en el ciclo; y, por el otro, el sostenido avance en la implantación de soja y maíz, fueron los factores que propulsaron al indicador. Asimismo, la tasa de cambio interanual se ubicó en enero en 20,8%.
La producción industrial repuntó por segundo mes consecutivo, con una variación del 1,1% en la comparación mensual. Respecto a enero de 2025, en cambio, exhibe una contracción del 3,9%. Debe destacarse que la recuperación de los últimos meses se da desde un nivel de la serie históricamente deprimido, en tanto se encuentra un 15,0% por debajo del anterior máximo y sólo cuatro puntos por encima del mínimo de 2024.
Números positivos
La actividad de la construcción volvió a marcar una variación mensual positiva en enero, del orden del 0,5%, la segunda de manera consecutiva y la tercera en los últimos cuatro meses. No obstante, la tasa de cambio interanual se ubicó en terreno negativo, arrojando -0,6% en la comparación con enero 2025.
De esta manera, si bien la dinámica de los últimos meses refleja señales positivas para el sector, en una mirada de mediano plazo se aprecian las dificultades que ha encontrado para mantener una recuperación sostenida ante el cambio en el régimen macroeconómico.
Las importaciones totales de bienes registraron una caída mensual de -2,8% en el primer mes del año, hilvanando cuatro variaciones negativas de manera consecutiva. Asimismo, la tasa de cambio anual se volvió a ubicar en terreno negativo en enero, un -8,7%.
Al observar por aperturas, se aprecia una caída mensual desestacionalizada en todas las categorías a excepción de Vehículos Automotores. Por el lado de las exportaciones, medidas en dólares constantes en términos desestacionalizados se registró una leve caída en enero, de -0,8%, aunque la balanza comercial se mantiene en terreno sensiblemente positivo.
Por su parte, se estima una caída en enero del 0,1% mensual en las ventas minoristas, luego del repunte que habían evidenciado hacia fin del 2025. En la comparación con enero del año pasado, la caída estimada para los últimos doce meses alcanza el 6,4%.
Al interior de las categorías, se observaba en los meses previos un freno al deterioro en las ventas de supermercados y de autoservicios mayoristas, acompañado de una leve recuperación en ventas en centros de compras y en comercios de electrodomésticos y artículos del hogar. Sin embargo, la estimación para el primer mes de 2026 advierte mermas en todas las categorías, con la excepción de la última mencionada.
Los patentamientos de vehículos nuevos exhibieron una suba del 2,1% en enero con relación a diciembre, dejando la primera marca positiva luego de siete meses consecutivos de caídas en los que se acumuló una baja de 17,5%. Por este motivo, la tasa de cambio anual se ubicó en enero por primera vez en terreno negativo en 17 meses.
La recaudación total del gobierno nacional presentó una suba de 0,4% en enero, la tercera variación positiva de los últimos cuatro meses. La recaudación por impuestos al comercio exterior y la recaudación por el Sistema de Seguridad Social explican esta recuperación, mientras que la recaudación por impuestos internos marcó una leve merma. En términos interanuales, la recaudación total en enero se ubicó 7,5% por debajo de igual mes de 2025.
En el número de asalariados privados registrados se estima una merma de -0,1% mensual en el primer mes del año. Asimismo, en la comparación interanual, el número de empleos registrados del sector privado se ubicó -1,3% por debajo de lo observado doce meses atrás.
Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral presenta un incremento estimado de 0,4% en enero, el segundo valor positivo consecutivo. En términos interanuales, la tasa de entrada al mercado laboral se ubica 8,4% por encima de igual mes del año pasado, equivalente a 0,08 puntos porcentuales en el nivel de la tasa (pasó de 1,83 en enero de 2025 al 1,91 del último mes[2]).
Finalmente, la remuneración bruta total de los empleados privados registrados marcó en enero su quinta variación mensual negativa consecutiva, arrojando una caída estimada de -0,8% en el último mes. Además, de los últimos 11 meses, 10 presentaron caídas mensuales. Ello explica que la tasa de cambio anual se posicione en terreno negativo, ubicándose -0,8% por debajo de enero de año pasado.
Síntesis y perspectivas
Los primeros datos de 2026 muestran una mejora de la actividad económica nacional en enero, en línea con las señales positivas observadas hacia el cierre de 2025. En ese marco, el ICA-ARG acumuló dos variaciones mensuales positivas consecutivas, aunque todavía se ubica por debajo de los niveles de comienzos del año anterior.
Ello da cuenta del deterioro de la actividad registrado a partir del segundo trimestre del 2025, que configura un máximo relativo (pico) provisorio en abril de 2025.
En este sentido, debe destacarse que el deterioro en el empleo registrado y las remuneraciones persiste, en línea con niveles de actividad deprimidos en dos sectores importantes en la generación de empleo, como la industria y la construcción, en tanto las ventas minoristas constituyen uno de los indicadores más afectados desde el segundo trimestre del año pasado.
En contraposición, el sector agrícola opera en máximos históricos, apuntalando la industria alimentaria y las exportaciones, que compensan, en parte, el deterioro de los sectores mencionados.
Por su parte, el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) presentó en enero una variación mensual neutra de 0,0% después de registrar subas en los dos meses anteriores. De los doce indicadores líderes, siete arrojaron una variación mensual negativa y cinco positiva.
Entre los aspectos positivos se destacan la transferencia de vehículos automotores usados y el patentamiento de maquinarias, con subas mensuales de 1,1% y 5,0%, respectivamente.
Por otro lado, las señales negativas más significativas vienen por el lado del índice general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la base monetaria y el gasto de capital del Estado Nacional, con mermas de 0,9% 2,0% y 3,5%, respectivamente. Además, se destaca que el gasto de capital del Estado Nacional registró en enero su valor más bajo desde el comienzo de esta en enero 1993, mientras que el índice bursátil tuvo una caída luego de dos meses de importante repunte.
A pesar de la variación neutra del ILA-ARG para enero, se destaca una leve mejora en el Índice de Difusión de Series Líderes, que mide la proporción de variaciones mensuales positivas entre los indicadores que componen al ILA en los últimos seis meses. Luego de haber tocado un mínimo en agosto último de 22,7% se aprecia una recuperación para alcanzar 40,9% en el último mes. No obstante, cabe remarcar que aún se encuentra por debajo del 50% establecido como valor de referencia.
La economía argentina se encuentra en un periodo de cambios estructurales de fondo, mientras se continúa con el proceso de estabilización macroeconómico, normalizando variables clave como las tasas de interés y el mercado cambiario.
El cierre de 2025 y comienzo de 2026 arroja señales positivas en términos agregados pero ancladas fundamentalmente en un extraordinario desempeño del sector agrícola y una incipiente recuperación en la industria y la construcción desde niveles deprimidos, por un lado, y la venta de bienes durables, por el otro.
Para que se consolide una tendencia de mejora sostenida en la actividad económica nacional, resulta necesario que estos sectores profundicen este camino y susciten una recuperación en el mercado laboral.
[1] La tonalidad de colores en las tablas se gradúa en base a la mayor tasa de cambio positiva y negativa, respectivamente, que haya presentado cada serie en su último ciclo completo (valle-pico-valle).
[2] La tasa de entrada al mercado laboral es un indicador expresado en tasas porcentuales, por lo cual para la construcción del ICA-ARG la misma se introduce como diferencia, en lugar de tasa de cambio. Sin embargo, en el análisis presentamos sus variaciones como tasas de cambio porcentual, para facilitar su lectura, en lugar de diferencia de puntos porcentuales en su nivel.