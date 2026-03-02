ICA-ARG

Mejora de la actividad en enero, con heterogeneidad sectorial

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó una variación del 0,2% en enero, positiva por segundo mes consecutivo, luego del repunte evidenciado en diciembre. En la comparación con igual mes del año pasado, sin embargo, se observa una caída del 1,1%. En los últimos dos meses, a la buena performance que venía exhibiendo el sector agrícola, se le sumaron repuntes en la actividad industrial y en la construcción.