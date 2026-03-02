Transferencias automáticas de Nación a provincias y CABA retrocedieron en febrero 7,4% a valores reales
La diferencia es en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por la disminución en la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias. En Santa Fe la reducción interanual alcanzó al 8,1%, por encima del promedio nacional.
Las provincias "padecen" la coparticipación federal.. Crédito: Fernando Nicola
Las transferencias automáticas de recursos desde el Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en febrero de 2026 revelan una caída real del 7,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por la disminución en la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias.
El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal muestra que todas las jurisdicciones del país experimentaron retrocesos en sus ingresos, con CABA registrando la pérdida más aguda y Salta la más leve.
Además, el documento sitúa este desempeño financiero en una perspectiva histórica de once años, ubicando los montos actuales en el octavo puesto del escalafón. Se observa una tendencia decreciente en el acumulado de los últimos doce meses, consolidando un escenario de menor disponibilidad de recursos fiscales para las administraciones locales.
Si bien los datos de actividad económica mejoraron en 2025, la baja impositiva tiene dos explicaciones: una reducción relativa en la carga tributaria, producto de la política nacional para aliviarla, y un mayor impacto del ajuste en los sectores que sirven de base para la recaudación fiscal.
La variación real viene en caída promedio más allá de los números sin descontar la inflación.
La evolución de los recursos enviados por el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe bajo el concepto de transferencias automáticas (coparticipación, leyes especiales y compensaciones) muestra una caída en términos reales durante el inicio de 2026.
El perjuicio para Santa Fe
En el segundo mes del año, la provincia recibió un total de $463.176 millones. Al comparar este monto con el mismo mes del año anterior, se observa una variación nominal 22,1% superior en pesos corrientes. Al descontar el efecto de la inflación (estimada en un 2,8% para dicho mes), la provincia experimentó una caída real del 8,1%.
Esta baja es ligeramente superior al promedio nacional, que registró una caída real del 7,4% en el mismo periodo. En el acumulado del primer bimestre (enero-febrero 2026), Santa Fe recibió un total de $961.053 millones y, una vez más, la suba nominal es del 22,1%, pero la variación real acumulada resulta en una disminución del 8,0% en comparación con el primer bimestre de 2025.
La caída en los ingresos de Santa Fe se explica principalmente por el desempeño de los impuestos que integran la masa coparticipable a nivel nacional: IVA registró una baja real interanual del 13% en febrero, afectada en parte por la derogación de la suspensión de certificados de exclusión de percepción aduanera.
A su vez el Impuesto a las Ganancias mostró una variación negativa real del 0,8%. Impuestos Internos tuvieron una fuerte caída real del 16,6%.
Ganancias muestra un deterioro recaudatorio. Es uno de los principales rcursos de la coparticipación federal.
En una perspectiva histórica, el monto de las transferencias automáticas reales totales (para el conjunto de provincias) en el primer bimestre de 2026 se ubica en el octavo puesto de los últimos 11 años. A nivel general, tras una recuperación observada en 2025 luego del descenso de 2024, la tendencia de los envíos comenzó a descender nuevamente a partir del máximo registrado en agosto de 2025.
La clave del IVA
La caída real interanual del 13% en la recaudación del IVA durante febrero de 2026 se explica primordialmente por un cambio en la administración tributaria relacionado con el comercio exterior, según detalla el reporte del Iaraf.
Fuerta baja en el Iva. Un efecto que podría revertirse en los próximos meses por la base comparativa.
La causa principal es el impacto en la recaudación de Aduana (IVA DGA): la disminución responde a la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto.
Esta medida de administración tributaria había sido tomada inicialmente en el año 2023. Se espera que el impacto observado en febrero sea uno de los últimos efectos de esta modificación normativa sobre las cifras de recaudación.
Esta fuerte baja en el IVA, sumada a la caída del 0,8% en el Impuesto a las Ganancias, resultó en una reducción real conjunta del 8,3% para ambos tributos, los cuales representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta