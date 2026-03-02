Tendencia negativa desde agosto

Transferencias automáticas de Nación a provincias y CABA retrocedieron en febrero 7,4% a valores reales

La diferencia es en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por la disminución en la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias. En Santa Fe la reducción interanual alcanzó al 8,1%, por encima del promedio nacional.