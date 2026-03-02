Cerró 2025 con récord

Más volumen y más dólares: el arroz logró su mejor valor exportado desde 2014

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que en 2025 el arroz argentino alcanzó el mayor volumen exportado desde 2016 y el valor más alto desde 2014, con US$ 259 millones. Sin embargo, la campaña 2025/26 se inicia con menores precios internacionales, caída del área sembrada y márgenes negativos para los productores.