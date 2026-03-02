Récord histórico en la molienda de girasol: enero marcó el mejor registro en 13 años
La molienda de girasol alcanzó en enero de 2026 su mayor volumen para ese mes desde 2013, con 322.745 toneladas procesadas. El dato, informado por la Secretaría de Agricultura, confirma nueve meses consecutivos de actividad récord y un crecimiento interanual del 78%, consolidando el dinamismo del complejo industrial.
Nueve meses consecutivos en niveles récord para la molienda de girasol
La industria aceitera argentina inició 2026 con un fuerte impulso. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en enero se procesaron 322.745 toneladas de girasol, el mayor volumen registrado para ese mes desde enero de 2013.
El dato no solo marca un récord para el período, sino que además consolida una tendencia sostenida: el sector acumula nueve meses consecutivos con niveles máximos de molienda, en un contexto de expansión de la actividad industrial y mayor utilización de la capacidad instalada.
Crecimiento interanual del 78%
En la comparación interanual, el incremento fue significativo. En enero de 2025 se habían procesado 181.272 toneladas, lo que implica que el volumen de este año creció un 78%.
La mejora responde tanto a una mayor disponibilidad de materia prima como a un escenario favorable para la industrialización y exportación de subproductos, especialmente aceite y harina de girasol, que forman parte del complejo agroindustrial con fuerte inserción externa.
El desempeño de enero también mostró una marcada aceleración respecto del mes anterior. En diciembre de 2025 la molienda había alcanzado 250.874 toneladas, por lo que el incremento mensual fue del 28,6%.
En términos absolutos, se procesaron 71.871 toneladas adicionales en apenas un mes, reflejando un inicio de año con elevada actividad en las plantas industriales y una dinámica de procesamiento en ascenso.
Impacto en la cadena agroindustrial
El resultado de enero ratifica el dinamismo del complejo girasolero y su creciente contribución a la economía nacional. La industrialización de la producción primaria permite generar mayor valor agregado, fortalecer el empleo en la cadena y ampliar el ingreso de divisas a través de las exportaciones.
En un contexto donde la agroindustria continúa siendo uno de los principales motores del sector externo, la consolidación de niveles récord en la molienda de girasol refuerza el rol estratégico del complejo dentro del entramado productivo argentino y proyecta un escenario de sostenimiento de la actividad en los próximos meses.