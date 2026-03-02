Creció 78% interanual

Récord histórico en la molienda de girasol: enero marcó el mejor registro en 13 años

La molienda de girasol alcanzó en enero de 2026 su mayor volumen para ese mes desde 2013, con 322.745 toneladas procesadas. El dato, informado por la Secretaría de Agricultura, confirma nueve meses consecutivos de actividad récord y un crecimiento interanual del 78%, consolidando el dinamismo del complejo industrial.