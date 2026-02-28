Informe de la BCR

China, socio clave: 2025 cerró con récord de exportaciones argentinas

En 2025, las exportaciones argentinas a China superaron los US$ 9.700 millones y marcaron un récord histórico. El gigante asiático consolidó su rol como segundo socio comercial del país y destino central de la agroindustria y el litio. Sin embargo, el intercambio volvió a cerrar con un fuerte déficit para la Argentina.