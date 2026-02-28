Entre el impulso exportador y la política energética

El maíz duplica su comercialización y la soja repunta en Chicago por biocombustibles y China

A días del inicio formal de la campaña 2025/26, el maíz exhibe uno de los mayores ritmos de ventas anticipadas de la última década, mientras la soja se mantiene rezagada en el mercado interno pero escala en Chicago por la demanda de biodiesel y expectativas de compras chinas. El trigo acompaña el rally global en un contexto de tensión geopolítica y recortes de oferta.