La cosecha de maíz toma impulso y las lluvias mejoran el escenario para la soja
El último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires refleja una mejora en la condición hídrica de la soja y el maíz tras las recientes lluvias, mientras comienza a generalizarse la cosecha del cereal temprano. Con rindes iniciales alentadores y buen estado sanitario en la mayoría de los cultivos, se mantienen las proyecciones de producción para la campaña 2025/26.
Mejora la condición hídrica de los cultivos y se consolida el avance del maíz.
Tras los relevamientos realizados en los últimos días, se registraron precipitaciones de variada intensidad sobre el centro del área agrícola, con algunos excesos en el NOA y episodios puntuales de viento y granizo en el sudeste de Córdoba y el centro-oeste de Santa Fe.
Como resultado, la condición hídrica Óptima/Adecuada aumentó 7 puntos porcentuales, mientras que el 74 % del área implantada mantiene una condición de cultivo entre Normal y Excelente. En este contexto, el 58 % de la soja transita actualmente el período de definición de rendimiento, una etapa clave para el potencial productivo.
Con rindes alentadores en maíz y girasol, se sostienen las proyecciones de producción
En ambos Núcleos, más de la mitad de la soja de primera se encuentra desde llenado de grano en adelante, ahora bajo perfiles de humedad menos restrictivos. La soja de segunda también evidenció mejoras: la condición hídrica Óptima/Adecuada avanzó 8 puntos porcentuales y el estado Normal/Excelente creció 6 puntos.
Frente a este panorama, la Bolsa sostiene la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas (MTn).
Maíz: comienza a generalizarse la cosecha
En paralelo, la cosecha de maíz empieza a tomar ritmo a nivel nacional. El avance alcanza el 3,6 % del área apta, con labores concentradas principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe, donde se registran rindes promedio de 70,7 quintales por hectárea.
También comenzaron las tareas en ambos Núcleos y en el Centro-Norte de Córdoba, mientras que en el Centro-Este de Entre Ríos la recolección se retoma de manera gradual tras las lluvias de fines de la semana pasada.
Con rindes alentadores en maíz y girasol, se sostienen las proyecciones de producción
En cuanto al maíz tardío, se observa una mejora intersemanal de 6,6 puntos porcentuales en la condición hídrica. El dato resulta especialmente relevante si se considera que el 94,1 % de los planteos se encuentra desde panojamiento en adelante, etapa crítica donde la disponibilidad de agua es determinante para consolidar rindes.
Actualmente, el 87,6 % del área relevada presenta una condición de cultivo entre Normal y Excelente. Con estos indicadores, se mantiene la estimación de producción en 57 MTn.
Girasol: rindes superiores al promedio
La cosecha de girasol alcanza el 31 % del área, con un progreso intersemanal de 0,9 puntos porcentuales. La proyección productiva se sostiene en 6,2 MTn.
El Centro-Este de Entre Ríos finalizó la recolección con un rendimiento promedio que supera en un 2 % al promedio de las últimas cinco campañas. En el resto de las regiones que continúan en cosecha se registran rindes por encima del promedio del último quinquenio.
La cosecha de maíz toma impulso y las lluvias mejoran el escenario para la soja
En el caso de Córdoba, incluso se reportan valores superiores al máximo histórico provincial. No obstante, la Bolsa advierte que existe una marcada variabilidad entre planteos tempranos y tardíos, por lo que será necesario avanzar en la recolección para confirmar los resultados definitivos.
Sorgo: siembra finalizada y buena condición general
Finalmente, se dio por concluida la siembra de sorgo granífero tras un avance interquincenal de 1,7 puntos porcentuales.
Los lotes más tempranos del Centro-Norte de Santa Fe y del Núcleo Norte se aproximan al final del ciclo y están próximos a iniciar la cosecha. A nivel nacional, el 85,8 % del área presenta una condición entre Normal y Excelente.
En el centro y sur del área agrícola, el cultivo continúa transitando etapas reproductivas y queda a la espera de que las condiciones hídricas acompañen adecuadamente el llenado de granos.