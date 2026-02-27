Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

La cosecha de maíz toma impulso y las lluvias mejoran el escenario para la soja

El último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires refleja una mejora en la condición hídrica de la soja y el maíz tras las recientes lluvias, mientras comienza a generalizarse la cosecha del cereal temprano. Con rindes iniciales alentadores y buen estado sanitario en la mayoría de los cultivos, se mantienen las proyecciones de producción para la campaña 2025/26.